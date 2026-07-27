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तुम तो मेरी बेटी जैसी हो…जांच के बहाने घर में आया हेड कांस्टेबल, फिर महिला के साथ किया घिनौना काम

MP Crime: मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चंदननगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अंचल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 27, 2026 11:23:31 AM IST

चंदननगर हेड कांस्टेबल गिरफ्तार
चंदननगर हेड कांस्टेबल गिरफ्तार


MP Indore Crime: चंदननगर पुलिस ने मुस्लिम महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में चंदननगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अंचल तिवारी को गिरफ्तार किया है. जानकारी सामने आ रही है कि महिला ने पहले किसी दूसरे मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी और हेड कांस्टेबल उस मामले की जांच करने के लिए उसके घर गया था. गिरफ्तारी से पहले जोन-4 के डीसीपी सुनील मेहता ने आरोपी हेड कांस्टेबल का तबादला पुलिस लाइंस में कर दिया था और तुरंत उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे.

सिरपुर इलाके में रहने वाली 43 साल की एक महिला ने पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से सीधे मुलाकात की थी. उसने पहले किसी दूसरे मुद्दे पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी.

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जांच के बहाने घर आया था हेड कांस्टेबल

अंचल तिवारी जांच के बहाने महिला के घर गया और उससे जान-पहचान बढ़ाई, यह कहते हुए कि वह उसकी बेटी जैसी है. 25 दिसंबर, 2026 को अंचल नशे की हालत में महिला के घर पहुंचा, जब उसका पति घर पर नहीं था. चाय पीने के बाद उसने महिला को अकेला पाकर धमकाया. पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल ने महिला के साथ जबरदस्ती की और इन हरकतों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए. इसके बाद वह उससे मिलता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

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महिला ने पति को बताया

कुछ दिन पहले महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और कमिश्नर के पास सीधे शिकायत दर्ज कराई. शनिवार रात पुलिस ने अंचल के खिलाफ गंभीर आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है. रविवार को गोपनीय ढंग से कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस द्वारा रिमांड मांगे बिना ही जेल भेज दिया गया. बदनामी से बचने के लिए कार्यवाही को गोपनीय रखा गया और अंचल को कोर्ट बंद होने के ठीक पहले पेश किया गया.

पीड़ित महिला ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अंचल पहले उसे बेटी मानता था, लेकिन शराब पीकर आने लगा और जबरदस्ती करने लगा. महिला ने कई बार विरोध किया लेकिन उसने महिला की बच्ची की हत्या की धमकी दी. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि महिला ने अंचल की पत्नी से भी मुलाकात की लेकिन उसने भी कोई मदद नहीं की. बल्कि करने की सलाह दी.

शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामला दबाने का प्रयास किया. एसआई संध्या निगम ने दोनों को समझाने की कोशिश की. महिला इस बार कार्रवाई पर अड़ी रही. अफसरों को रिपोर्ट मिली तो पहले अंचल को थाने से हटाया और बाद में गिरफ्तारी की गई.

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Tags: crime newsMP News
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