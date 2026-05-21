Home > क्राइम > खूबसूरत बहू की ‘अजब शर्त’ से इंदौर में हो गया गजब! 42 साल के चाचा की दुल्हन बनी 13 साल की पोती!

खूबसूरत बहू की ‘अजब शर्त’ से इंदौर में हो गया गजब! 42 साल के चाचा की दुल्हन बनी 13 साल की पोती!

Indore News: इंदौर में पोते के लिए बहू लाने की शर्त पर 13 साल की पोती का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से तय कर दिया था. पूरे मामले के खुलासे के बाद इंदौर शहर में हड़कंप मच गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 21, 2026 11:27:23 PM IST

इंदौर में 42 साल का दूल्हा 13 साल की दुल्हन से क्यों कर रहा शादी?
इंदौर में 42 साल का दूल्हा 13 साल की दुल्हन से क्यों कर रहा शादी?


MP Crime: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने देशभर के लोगों को चौंका दिया है. इंदौर शहर के राऊ इलाके में  दादा ने 13 वर्षीय पोती का विवाह 42 साल के एक अधेड़ शख्स से मंदिर में करा दिया, क्योंकि उसे पोते की शादी और अपने घर में बहू लाने की शर्त पूरी करनी थी. इसके बाद जब 13 साल की पोती ने शादी के बाद ससुराल जाने से मना किया तो उसकी दादी ने जमकर पिटाई की. मामले का पता चलने पर बाल कल्याण समिति ने दूल्हे और दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.  

इंदौर में 13 साल की एक बच्ची की शादी 42 साल के एक आदमी से कर दी गई, क्योंकि दादा-दादी को अपने 19 साल के पोते के लिए एक दुल्हन की तलाश थी. दुल्हन ने शादी के लिए यह शर्त रखी कि पहले उसके चाचा होने वाले पति की बहन (भाभी) से शादी करेंगे. ऐसा होने के बाद ही वह शादी करेगी. फिर क्या था अपने पोते का घर बसाने के लिए दादा-दादी ने यह सौदा कर लिया और अपनी ही पोती की बलि चढ़ाते हुए उसकी शादी 42 साल के अधेड़ शख्स से करा दी. पुलिस ने दोनों परिवारों के 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. 

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महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा का इस पूरे मामले में कहना है कि राऊ थाना के तहत रंगवासा क्षेत्र में एक बुजुर्ग दादा ने अपने पोते के लिए बहू लाने की शर्त पर 13 साल की पोती की शादी 42 वर्षीय व्यक्ति से तय कर दी. विवाह की तारीख 25 अप्रैल भी तय हो गई थी, हालांकि देशभर में बाल विवाह पर प्रतिबंध और इसके तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. 

शादी के बाद ससुराल लौटने की शर्त

दर्दनाक पहलू यह है कि 13 साल की बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है. ऐसे में वह विवश थी. यही वजह है कि बाल विवाह की सूचना पर विभाग की टीम ने समझाइश देकर शादी रुकवाई. परिजन ने लिखित आश्वासन भी दिया था. इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर बच्ची पर नजर रख रहे थे. वहीं परिजन लिखित आश्वासन देने के बाद बच्ची की शादी की तैयारी कर रहे थे.

दादी-दादी बच्ची पर बना रहे थे ससुराल जाने का दबाव

वहीं, उडऩदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक ने मीडिया को जानकारी दी कि बच्ची के भाई की पत्नी ने शर्त रखी कि यदि उसकी ननद यानी नाबालिग लड़की उसके चाचा की पत्नी बन गई है और उसे यहां भेजा जाए. इसके बाद ही वह ससुराल आएगी. इसके बाद परिजन ने बच्ची पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया. यहां तक कि बच्ची की पिटाई की गई कि वह क्यों ससुराल नहीं जा रही है.

प्रशासन को चकमा देकर कराई गई शादी 

उधर, ससुराल जाने से मना करने पर दादी ने नाबालिग पोती की पिटाई की. बच्ची के मुताबिक, सांवेर तहसील के ग्राम दयाखेड़ा के लोग प्रशासन को गुमराह कर रात में उसे और 19 वर्षीय भाई को इंदौर से उज्जैन ले गए. यहां पर उसे ससुराल भेजने की पूरी तैयारी थी. इसके तहत दोनों को दूल्हा-दुल्हन के कपड़े चिंतामन गणेश मंदिर के बाहर  पहनाए गए.

इसके बाद दोनों को आपस में माला पहनाने के बाद मांग भरकर विवाह करा दिया गया. इसके बाद दूल्हे को लेकर बिना दुल्हन के लौट गए. बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली थी. इसके पाद तीनों बच्चे दादा-दादी के पास रह रहे हैं.  

Tags: indore news
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