Madhya Pradesh: दिग्विजय सिंह पर कमलनाथ का पलटवार, बताया सिंधिया ने क्यों गिराई थी सरकार, पांच साल बाद खोला राज

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सुर्खियों मे है।सुर्खियों में इसलिए की दिग्विजय सिंह के इस बयान से बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नए समीकऱण बनते नज़र आ रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने की बड़ी वजह एक इंटरव्यू के दौरान बतायी है। ये वे वजह है जिससे शायद आलाकमान भी बेखबर था।

Published By: Ratna Pathak
Published: August 25, 2025 08:08:49 IST

कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट,  Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सुर्खियों मे हैसुर्खियों में इसलिए की दिग्विजय सिंह के इस बयान से बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैंनए समीकऱण बनते नज़र आ रहे हैंदरअसल दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने की बड़ी वजह एक इंटरव्यू के दौरान बतायी हैये वे वजह है जिससे शायद आलाकमान भी बेखबर था

दिग्विजय पर कमलनाथ का पलटवार

दिग्विजय सिंह के पॉडकास्ट ने एमपी की सियासत में बवाल काट दिया हैपॉडकास्ट में दिए बयान ने कमलनाथ की मुसीबत बढ़ा दी हैदरअसल दिग्विजय सिंह ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया कि एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह सिंधिया और कमलनाथ के बीच की अदावत थीग्वालियर चंबल के राजनैतिक मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच तल्खी थीएक बिजनेसमैन के घर डिनर के दौरान सिंधिया-कमलनाथ में सुलह की कोशिश हुई थीलिखित में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थीलेकिन कमलनाथ ने उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी दिग्विजय सिंह का ये इंटरव्यू अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा हैदिग्गी राजा के इस बयान के जरिए बीजेपी ना सिर्फ कमलनाथ की बल्कि कांग्रेस पार्टी की जमकर खिंचाई कर रही है

गलत आरोप मेरे सिर पर 

दरअसल दिग्विजय सिंह ने पॉडकास्ट इंटरव्यू के जरिए खुद के दामन पर लगे दाग धोने की कोशिश की हैदिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में बताया है कि सरकार गिराने के जिम्मेदार वो नहीं थेलेकिन उन्हें अफसोस है कि वो सरकार गिरने से रोक नहीं पाएसीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में सिंधिया की तरफदारी की हैसिंधिया को निर्दोष बताने की भरसक कोशिश की हैउधर दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत भी गरमा गयी हैकांग्रेस के अंदरखाने में दिग्विजय सिंह और सिंधिया के नजदीकियों की चर्चाएं हैंवो भी तब जब हफ्तेभर पहले ही सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर मंच पर ले गएखैर,कांग्रेस अब दिग्विजय सिंह के बयान से पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुट गयी
चर्चाएं तेज

दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया हैबयान की खबर दिल्ली तक पहंच चुकी हैचर्चाएं दिल्ली में भी तेज़ हैं कि आखिर एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने का ये खुलासा अब क्यों हो रहा हैक्या कोई नए समीकरण बन रहे हैं या फिर हमेशा की तरह दिग्विजय सिंह ऐसा बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं

