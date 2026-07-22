पति के मौसेरी बहन से अवैध संबंध, खुद कई बार आंखों से देखा भाई-बहन को आपत्तिजनक हालात में! अकेले में ससुर देता है गंदा ऑफर

Madhya Pradesh Husband illicit Relationship: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव और अविश्वास के चलते ना केवल तलाक के मामले बढ़ रहे हैं बल्कि अपराध भी हो रहा है. पिछले एक साल के दौरान पति द्वारा पत्नी या फिर पत्नी द्वारा पति के हत्या के मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है. मध्य प्रदेश महिला आयोग (MP State Commission for Women) के सामने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला आयोग के समक्ष ऐसा मामला सामने आया, जिसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति का उनकी ही मौसी की लड़की के साथ अवैध संबंध है. महिला ने यहां तक बता दिया कि उसका ससुर भी गलत हरकत करता है. अधिकारियों ने महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए इंसाफ दिलाने की बात कही है.

पूरा मामला भोपाल है. अपने माता-पिता के साथ मध्य प्रदेश महिला आयोग के कार्यालय पहुंची शादीशुदा महिला ने दावा किया कि उसका पति चरित्रहीन है. घर में उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है. उसे किसी ‘चीज’ की तरह समझा जाता है. उसके साथ करीब-करीब रोज़ाना मारपीट की जाती थी, इसलिए उसने सुसराल छोड़ दिया और फिलहाल मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है.

महिला ने अधिकारियों के समक्ष अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि लड़की पक्ष वाले पुरुष मानसिकता के शिकार हैं. गर्भवती होने के बाद ससुराल वालों ने अल्ट्रासाउंड करवाया और जैसी ही पता चला कि लड़की होने वाली है तो प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. बच्चा गिराने की बात करने लगा. मना करने पर पति ने पत्नी की मर्जी के खिलाफ धोखे से अबॉर्शन करवा दिया. इसकी वजह से महिला को टायफाइड हो गया. इसके चलते वह तीन महीने तक बिस्तर पर रही. ज्यादा तबीयत खराब हुई तो पति ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया. ससुराल वाले उसे घर में अकेली छोड़कर फरार हो गए.

पति के करीबी रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध

मध्य प्रदेश महिला आयोग के अधिकारी उस वक्त चौंक गए जब महिला ने दावा किया कि उसके पति का उनकी मौसी की लड़की के साथ अवैध संबंध है. महिला ने यह भी बताया कि ससुर भी उनके साथ गलत हरकत करता है. महिला का कहना है कि ससुराल वालों की इन्हीं ज्यादतियों के चलते वह कई साल से पति से अलग रह रही है. उसका खर्चा मायके वाले देते हैं.

जीजा के भाई से हुई शादी

मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2015 से महिला की जान-पहचान हुई और 2022 में शादी हुई. महिला ने बताया कि पति उसके दूर के जीजा के भाई हैं. 2015 से एक-दूसरे को जानते हैं. 2022 में हमारी शादी हुई थी. शादी के बाद से ही यह बदल गए और मेरे साथ गलत करने लगे. दूसरी तरफ, पति ने पत्नी के सभी आरोपों को निराधार बताया. उसने कहा कि उन्होंने स्वयं पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई.