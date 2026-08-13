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51 हजार की सैलरी में 9 लाख का स्कूल फीस कैसे? हाईकोर्ट ने माइनिंग अधिकारी से लिया हिसाब-किताब

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर के बिलौआ में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान माइनिंग अधिकारी की सैलरी और बच्चे की स्कूल फीस को लेकर तीखे सवाल पूछे गए.

By: Sohail Rahman | Published: August 13, 2026 5:05:32 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माइनिंग अधिकारी को लगाई फटकार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माइनिंग अधिकारी को लगाई फटकार


MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर के बिलौआ में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों की कड़ी आलोचना की. कलेक्टर रुचिका चौहान लगभग ढाई घंटे तक कोर्ट में मौजूद रहीं. इसके अलावा, कोर्ट ने प्रभारी माइनिंग अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा की सैलरी और उनके बेटे की स्कूल फीस के बारे में सीधे जानकारी मांगी, जिसके बाद अधिकारी पूरी तरह से असहज हो उठे. उसके बाद जज अधिकारी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिलौआ खदानों का एक ड्रोन वीडियो दिखाया गया. जज ने वीडियो रोककर कलेक्टर रुचिका चौहान से सीधे सवाल पूछे गए. यह कौन सी जगह है? यह जमीन किसकी है? सर्वे नंबर क्या है? कितनी जगह की मंजूरी मिली है और अब तक कितना खनन हो चुका है?

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खनन की रफ्तार पर की टिप्पणी

खनन की रफ्तार पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 10 साल की लीज के लिए तय मटीरियल सिर्फ एक साल में ही निकाल लिया जाता है तो बाकी 9 साल आप क्या करेंगे? इसके बाद कोर्ट ने प्रभारी माइनिंग ऑफिसर पंकजध्वज मिश्रा से सवाल-जवाब किए. कोर्ट ने अधिकारी से सिंधिया स्कूल में उनके बेटे की फीस के बारे में पूछा. जब अधिकारी ने जवाब मिला कि लगभग 9 लाख रुपये सालाना. जब कोर्ट ने अधिकारी से महीने की सैलरी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी मासिक सैलरी 51 हजार रुपये है.

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सैलरी और स्कूल फीस के अंतर पर उठाया सवाल

कोर्ट ने 51 हजार रुपये की मासिक सैलरी और 9 लाख रुपये की सालाना फीस के बीच के अंतर पर सवाल उठाया. जिसपर माइनिंग ऑफिसर ने बताया कि उनके बेटे की पढ़ाई का खर्च उनकी पत्नी के मामा उठाते हैं. कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण पर अपनी टिप्पणी की. इस बीच, माइनिंग ऑफिसर ने लोकायुक्त के एक आदेश को क्लीन चिट के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन जज ने खुद आदेश पढ़ा और स्पष्ट किया कि लोकायुक्त ने मामला इसलिए बंद किया था क्योंकि पहले की एफआईआर दर्ज हो चुकी थी. इसे बरी होना या क्लीन चीट नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ें – MP: ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से एमपी बनेगा आत्मनिर्भर, 15 हजार से अधिक रोजगार होंगे सृजित- सीएम मोहन यादव

Tags: home-hero-pos-5MP News
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