65 साल का मंदिर का पुजारी बना हैवान, घर में घुसकर 18 साल की लड़की की नोंच डाली आबरू

MP Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक 65 साल के मंदिर के पुजारी पर 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने घर में सो रही थी. आरोप है कि पुजारी घर में घुसा, लड़की का मुंह बंद किया, उसे काला जादू करने की धमकी दी और फिर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया और भाग गया.

घटना का पता चलने के बाद पीड़िता के भाई और मां ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुजारी को पकड़ लिया. इसके बाद मंदिर के एक दूसरे पुजारी ने उसे बुरी तरह पीटा. पिटाई के बाद पुजारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

भाई और भाभी गए थे बाहर

जानकारी के अनुसार, 18 साल की पीड़िता ग्वालियर जिले के करहिया पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में रहने वाली है. उसके भाई और भाभी किसी काम से डबरा गए हुए थे. घर पर सिर्फ वह और उसकी मानसिक रूप से बीमार मां थीं. रात के खाने के बाद उसकी मां अपने कमरे में चली गई और लड़की दूसरे कमरे में सो रही थी. तभी गांव के सिद्धेश्वर मंदिर का बुजुर्ग पुजारी, हरिराम (65), घर में घुस आया.

काला जादू करने की धमकी देकर किया रेप

बताया जा रहा है कि पुजारी उस कमरे में गया, जहां लड़की सो रही थी और उसके बगल में लेट गया, फिर उसे छेड़ने लगा. जब लड़की की नींद खुली तो वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुजारी ने कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया. उसने धमकी दी कि अगर वह चिल्लाई तो वह उसे काला जादू से मार देगा. इसके बाद, सने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया और फिर उसे दोबारा धमकी देकर पुजारी भाग गया.

पुजारी ने पिटाई के बाद कबूला अपना जुर्म

इसके बाद जानकारी सामने आ रही है कि एक-दो दिन तक लड़की डरी हुई और चुप रही. लेकिन आज जब उसके भाई और भाभी घर लौटे तो उसने अपनी पूरी आपबीती बताई. जैसे ही पीड़िता को इस घटना के बारे में पता चला तो वो गांव वालों के साथ सिद्धेश्वर मंदिर गए और पुजारी को पकड़ लिया. जब मंदिर के दूसरे पुजारी को घटना के बारे में पता चला तो उसने आरोपी पुजारी को जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह पीटा. पिटाई के बाद आरोपी पुजारी हरिराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. महिला पुलिस स्टेशन ने उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी पुजारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इसके बाद आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है. इसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है.

एएसपी ने क्या बताया?

ASP देहात जयराज कुबेर ने बताया कि एक 65 साल के मंदिर के पुजारी ने 18 साल की एक लड़की का रेप किया, जो अपने घर में सो रही थी. पुजारी घर में घुसा, लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, फिर उसे काले जादू की धमकी देकर जबरदस्ती रेप किया और भाग गया. घटना का पता चलने पर पीड़िता के भाई और मां ने गांव वालों के साथ मिलकर पुजारी को पकड़ लिया, इसके बाद मंदिर के एक दूसरे पुजारी ने उसे बुरी तरह पीटा, जिस दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है और रेप का मामला दर्ज कर लिया है.