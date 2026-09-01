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MP Crime: 16 साल की लड़की ने शादी से किया इन्कार, तो ईशान ने अरवाज के साथ मिलकर की हत्या, फिर झाड़ी में फेंका शव

Gwalior Murder Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 16 साल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शादी से इन्कार करने पर ईशान खान ने अपने साथी अरवाज खान के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी और फिर झाड़ी में लाश को फेंक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 1, 2026 11:49:13 AM IST

मध्य प्रदेश के भोपाल में 16 साल की लड़की का मिला शव
मध्य प्रदेश के भोपाल में 16 साल की लड़की का मिला शव


Bhopal Young Girl Murder Case: ग्वालियर के कम्पू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया में 16 साल की लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था. जिसको पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया है. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और शादी से इन्कार करने के बाद लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी ने उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था.

कम्पू पुलिस ने मुख्य आरोपी ईशान खान और उसके साथी अरवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल की गई बलेनो कार को भी जब्त कर लिया गया है.

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8वीं की छात्रा थीं पीड़िता

जानकारी सामने आ रही है कि मृतक लड़की मूल रूप से अवधपुरा की रहने वाली थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी. परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह नया बाजार में मणि साड़ी नाम की दुकान पर काम करती थी. परिवार के अनुसार, वह हमेशा की तरह रविवार (30 अगस्त ) को सुबह 9:00 बजे काम पर गई थी. लेकिन जब वह रात 8:00 बजे तक घर नहीं लौटी तो चिंता बढ़ गई. दुकानदार ने परिवार को बताया कि वह दुकान से काफी पहले ही निकल गई थी.



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परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

रिश्तेदारों और पड़ोस ने खूब तलाश की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो परिवार ने आधी रात को कम्पू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और महलगांव के रहने वाले ईशान खान पर शक जताया. सोमवार (31 अगस्त, 2026) की सुबह राहगीरों ने कैंसर पहाड़िया के पास सड़क किनारे झाड़ियों में लाश देखी और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची. पीड़िता की गर्दन पर गला घोंटे जाने के निशान मिले. मौके पर बुलाए जाने पर परिवार ने मृतक की पहचान अपनी बेटी के रूप में की. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिवार ने लगाया आरोप

परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ईशान खान लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी. वह इस बात को लेकर उसे धमकी भी दे रहा था. 30 अगस्त की रात लड़की के घर के पास उसकी कार भी देखी गई थी. परिवार ने आरोपी को मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया है, जिसमें दोनों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं.

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Tags: crime newsMP News
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