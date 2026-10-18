Singrauli Earthquake: मध्य प्रदेश में भूकंप के झटकों से हिली धरती, सिंगरौली में झटके महसूस होते ही मची हलचल; रही 3.5 तीव्रता

सिंगरौली में भूकंप के झटके मेहसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. वहीं, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई. क्षेत्र में झटके महसूस किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है और बहुत देर तक डरे रहे लोग.

कब आया भूकंप?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर 2 बजकर 12 मिनट 35 सेकंड पर सिंगरौली में भूकंप के झटके दर्ज किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. फिलहाल ये आंकड़े शुरुआती आकलन पर आधारित हैं. इस भूकंप से किसी के हताहत या नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है.

बहुत देर तक डरे रहे लोग