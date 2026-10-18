Singrauli Earthquake: मध्य प्रदेश में भूकंप के झटकों से हिली धरती, सिंगरौली में झटके महसूस होते ही मची हलचल; रही 3.5 तीव्रता

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सिंगरौली में भूकंप के झटके मेहसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. वहीं, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई. क्षेत्र में झटके महसूस किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है और बहुत देर तक डरे रहे लोग.
कब आया भूकंप?
जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर 2 बजकर 12 मिनट 35 सेकंड पर सिंगरौली में भूकंप के झटके दर्ज किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. फिलहाल ये आंकड़े शुरुआती आकलन पर आधारित हैं. इस भूकंप से किसी के हताहत या नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है.
EQ of M: 3.5, On: 17/10/2026 14:12:35 IST, Lat: 24.239 N, Long: 82.502 E, Depth: 10 Km, Location: Singrauli, Madhya Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/KKi3r6Tcyp
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 17, 2026
बहुत देर तक डरे रहे लोग
दोपहर में भूकंप आने के बाद लोग काफी डरे रहे. वो शाम तक घबराए रहे कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए. सिंगरौली प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय शांत रहने की अपील की है. साथ ही, भविष्य में भूकंप के झटके महसूस होने की स्थिति में सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. मध्य प्रदेश में पहले भी भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा चुकी हैं. हालांकि, कम तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सतर्क रहना जरूरी है.
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