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Singrauli Earthquake: मध्य प्रदेश में भूकंप के झटकों से हिली धरती, सिंगरौली में झटके महसूस होते ही मची हलचल; रही 3.5 तीव्रता

Madhya Pradesh Earthquake: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक धरती हिलने से सहमे लोग. जानें पूरी अपडेट.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 10:22:14 AM IST

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आया भूकंप
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आया भूकंप


सिंगरौली में भूकंप के झटके मेहसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. वहीं, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई.  क्षेत्र में झटके महसूस किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है और बहुत देर तक डरे रहे लोग. 

कब आया भूकंप?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर 2 बजकर 12 मिनट 35 सेकंड पर सिंगरौली में भूकंप के झटके दर्ज किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है. फिलहाल ये आंकड़े शुरुआती आकलन पर आधारित हैं. इस भूकंप से किसी के हताहत या नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है. 



बहुत देर तक डरे रहे लोग

दोपहर में भूकंप आने के बाद लोग काफी डरे रहे. वो शाम तक घबराए रहे कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए. सिंगरौली प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय शांत रहने की अपील की है. साथ ही, भविष्य में भूकंप के झटके महसूस होने की स्थिति में सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. मध्य प्रदेश में पहले भी भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा चुकी हैं. हालांकि, कम तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सतर्क रहना जरूरी है.

Tags: Madhya Pradesh EarthquakeMP Earthquake TodaySingrauli Earthquake
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