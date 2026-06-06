कौन है धार का सलमान खान? जिनकी बदमाशों ने पीट-पीटकर की हत्या; घटना के बारे में जान कांप उठेगी रूह

Dhar Salman Khan Death Case: मध्य प्रदेश के धार जिले में जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट के बेटे और एक युवा एंटरप्रेन्योर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस दुखद घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमलावरों ने पहले पिता का पीछा किया और उन पर हमला किया, फिर उनके दो बेटों पर लाठियों, रॉड और बैट से हमला किया. घायल बेटों में से एक सलमान खान की बाद में इंदौर के चोइथराम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 30 मई को हुई जब सगौर के रहने वाले शम्सुद्दीन पटेल पर मस्जिद के पास स्थानीय बदमाशों ने हमला किया. उनका पीछा किया गया और उन्हें पीटा गया.

हमलावरों ने किया हमला

हमले के बाद शम्सुद्दीन ने अपने बेटों सलमान खान और भूरा पटेल को जानकारी दी, जो तुरंत मौके पर पहुंचे. हालांकि, जब वे वहां पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी बुरी तरह हमला किया. इस पूरे मामले पर शम्सुद्दीन पटेल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि सभी आरोपी ‘गद्दार’ हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसमें उनके घरों पर बुलडोजर चलाना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि उनके निहत्थे बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

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इलाके में फैला तनाव

सलमान खान की मौत की खबर फैलने के बाद सगौर इलाके में तनाव फैल गया. स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इस पूरे मामले पर पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो अन्य अभी भी फरार हैं. इसके अलावा, पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब जामा मस्जिद में सफाई कर्मचारी नौशाद को ड्यूटी से हटा दिया गया. घटना के दिन शम्सुद्दीन पटेल नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला किया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया.

पिता ने क्या कहा?

इसके अलावा, पिता शम्सुद्दीन पटेल ने कहा कि यह पहले से तय हमला था. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि हमला पहले से तय था. उन्होंने बताया कि वह नमाज पढ़ने गए थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें दरवाज़ा बंद करके मस्जिद के अंदर छिपना पड़ा. उन्होंने आगे कहा कि भागने की कोशिश करते समय उन्हें लाठियों और घूंसों से भी पीटा गया, और बाद में उन्होंने अपने बेटों को जानकारी दी, जिन पर मौके पर पहुंचते ही हमला कर दिया गया.

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