MP School Childbirth: 10वीं की छात्रा ने एग्जाम सेंटर के वॉशरूम में दिया बच्चे को जन्म, जांच हुई तो सामने आया कौन है पिता

Girl delivers baby in school toilet: मध्य प्रदेश के धार ज़िले में 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने एग्जाम सेंटर के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 25, 2026 8:00:57 PM IST

बोर्ड परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म
Madhya Pradesh School Childbirth: मध्य प्रदेश के धार ज़िले में मंगलवार को मैथ्स का बोर्ड पेपर देते समय 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने एग्जाम सेंटर के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया, जिससे स्टाफ और स्टूडेंट्स में घबराहट फैल गई. यह घटना पीथमपुर सेक्टर-1 पुलिस स्टेशन एरिया में हुई, जहाँ नाबालिग एक प्राइवेट स्कूल में एग्जाम सेंटर के तौर पर पहुँची थी. 

बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर टीचर्स हुए अलर्ट

धार की ASP पारुल बेलापुरकर ने कहा कि नाबालिग ने पेट में तेज़ दर्द की शिकायत करने और वॉशरूम के लिए बाहर निकलने से पहले लगभग दो घंटे तक पेपर लिखा. थोड़ी देर बाद, एक नए जन्मे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर टीचर्स अलर्ट हो गए, जो मौके पर पहुँचे और पाया कि लड़की ने टॉयलेट के अंदर बच्चे को जन्म दिया था.

माँ और बच्चे की हालत कैसी है?

उन्होंने कहा, “स्कूल अधिकारियों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सर्विस को बुलाया और स्टूडेंट और नए जन्मे बच्चे दोनों को पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया.” डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि माँ और बच्चे की हालत स्थिर है. नए जन्मे बच्चे का वज़न कथित तौर पर लगभग 2kg है. पुलिस ने कहा कि लड़की के परिवार को उसकी प्रेग्नेंसी के बारे में पता नहीं था. उसकी माँ ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उन्हें उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे इस बात से हैरान थे.

सगाई हो चुकी, शादी की उम्मीद

ASP बेलापुरकर ने कहा कि परिवार ने बताया कि लड़की की सगाई हो चुकी थी, और वे जल्द ही उसकी शादी की उम्मीद कर रहे थे. “पूछताछ के दौरान, स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि बच्ची का पिता बेटमा का एक लड़का है, जिससे उसकी दो साल पहले दोस्ती हुई थी. पीथमपुर पुलिस स्टेशन में ज़ीरो FIR दर्ज कर ली गई है और केस आगे की जांच के लिए बेटमा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है.”

