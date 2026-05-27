Home > क्राइम > शादी के लिए मंडप में पहुंचे 42 दूल्हे, लेकिन नहीं पहुंची एक भी दुल्हन; पूरा मामला जान घूम जाएगा दिमाग

शादी के लिए मंडप में पहुंचे 42 दूल्हे, लेकिन नहीं पहुंची एक भी दुल्हन; पूरा मामला जान घूम जाएगा दिमाग

Dewas Fraud Case: मध्य प्रदेश के देवास जिले में 42 युवकों से शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. जहां सामूहिक विवाह समारोह में शादी के लिए युवक दूल्हे की तरह तैयार होकर पहुंचे. लेकिन एक भी दुल्हन नहीं पहुंचीं.

By: Sohail Rahman | Published: May 27, 2026 6:25:07 PM IST

मध्य प्रदेश के देवास में शादी के नाम पर 42 युवकों के साथ हुई ठगी
मध्य प्रदेश के देवास में शादी के नाम पर 42 युवकों के साथ हुई ठगी


Dewas Marriage Fraud Case: मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक दो नहीं बल्कि 42 युवकों को शादी के नाम पर ठगा गया है. बताया जा रहा है कि सभी युवक दूल्हे के लिबास में अपनी-अपनी बारात लेकर पहुंचे. लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी दुल्हन नहीं पहुंची. घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो इन सभी को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ. इसके बाद ठगी का शिकार हुए सभी दूल्हों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, देवास और आस-पास के जिलों के रहने वाले 42 युवकों को शादी करवाने का झूठा वादा करके ठगी कर लगी.

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खुद को बिचौलिया बताकर की ठगी

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदिशा का एक युवक जिसने खुद को बिचौलिया बताकर दावा किया कि अनाथालय से लड़कियों को लाकर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाएगा. इसके बदले प्रत्येक युवक से 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की रकम वसूली गई. जब कथित तौर पर शादियां तय हो गईं तो युवकों को उनके मोबाइल फ़ोन पर लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि उनकी शादियां सचमुच पक्की हो गई हैं.

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दूल्हों और उनके परिवार ने किया हंगामा

इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार, सभी युवक सुबह-सुबह अपने शादी के परिधानों में क्लब ग्राउंड पहुंच गए. कार्यक्रम स्थल पर शादी की रस्मों के लिए इंतजाम किए गए थे. हालांकि जैसे-जैसे वक्त बीतते गए, लेकिन किसी दुल्हन के नहीं आने पर सबके अंदर उत्सुकता बढ़ने लगी. देर शाम तक जब कोई भी नहीं पहुंचा तब जाकर युवक को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद मौके पर मौजूद दूल्हों और उनके परिवार वालों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया.

पीड़ितों का आरोप है कि शादी के बहाने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और उनसे लाखों रुपये ऐंठ लिए गए. पीड़ितों में कई ऐसे युवक भी शामिल थे जिन्होंने शादी होने की आस में फीस चुकाने के लिए कर्ज़ तक लिया था. इस धोखाधड़ी का शिकार हुए युवकों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर देवास की बीएनपी थाना प्रभारी प्रीति कटारे का बयान सामने आया. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला शादी के नाम पर की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है. पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से और पूरी बारीकी से जांच कर रही है. इसके अलावा, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कति फिलहाल आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ़्तार करने के प्रयास जारी हैं.

Tags: crime newshome-hero-pos-9MP News
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