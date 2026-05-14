आसमान में धुएं का गुबार, आसपास मची चीख पुकार… देवास की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, कई घायल

Dewas Firecracker Factory Blast: मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक कलां क्षेत्र में भीषण हादसे की खबर है. यहां एक पटाखा फैक्ट्री में सुबह लगभग 11:30 बजे भीषण धमाका हुआ. इस हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. ये धमाका इतना जोरदार था कि कंपनी परिसर में काम करने वाले कर्मचारी घबराकर बाहर भागने लगे. धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई इलाकों तक इसकी आवाज गई. इसके कारण आसपास के लोग भी मौके पर मौजूद हो गए. देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया.

3 की मौत, दो दर्जन घायल

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव के दल मौके पर पहुंचे. घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस हादसे में अब तक 12 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज चल रहा है. वहीं 11 घायलों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है.

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क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी?

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके के बाद कंपनी से धुआं उठता नजर आया. विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास की इमारतें भी हिल गईं. राहत टीम ने बचाव कार्य शुरू किया. वहीं मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हालांकि अब तक कंपनी के नाम और धमाके के कारणों के बारे में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है.

क्या है हादसे की वजह?

आशंका जताई जा रही है कि ये हादसा पटाखा या विस्फोटक सामग्री से हुआ हो सकता है. वहीं देवास प्रशासन की तरफ से कंपनी को घेर लिया गया है. वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस मामले में कंपनी प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है. घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है.

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