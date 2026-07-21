Madhya Pradesh: मंदिर को भी नहीं छोड़ा, रात को लड़कियों ने कर दिया… सुबह तक हुआ शर्मनाक कांड; ग्रामीण बोले शर्म आ रही है

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित एक नामी मंदिर परिसर में आपत्तिजनक डांस करने का मामला सामने आया है. मंदिर परिसर में लड़कियों के आपत्तिजनक डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे पहले दतिया के सिद्ध दरबार मंदिर परिसर में लड़कियों के आपत्तिजनक डांस का वीडियो वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. इसके बाद सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्यक्रम को बंद कराया. उधर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस के लौटने के बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ और रात भर डांस चलता रहा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दतिया जिले के भांडेर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामगढ़ वाली सिद्ध दरबार मंदिर में पिछले दिनों एक आयोजन हुआ था. आयोजन के दौरान युवतियों में डांस किया. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में डांसरों द्वारा आपत्तिजनक गानों पर डांस किया गया. अब इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. मंदिर परिसर में आपत्तिजनक डांस को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल पर यह आयोजन सनातन के खिलाफ है.

पुलिस ने मौके पर रुकवाया गलत काम

बताया जा रहा है कि यह मंदिर भांडेर नगर से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित है. पिछले दिनों मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक गानों पर डांस शुरू हो गया. इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और कार्यक्रम बंद कराया. वहीं, कुछ देर बाद फिर आयोजकों ने डांस शुरू करवा दिया. इसके बाद रात भर डांस का सिलसिला चलता रहा. इसको लेकर भांडेर थाना प्रभारी कोमल सिंह परिहार का कहना है कि सूचना मिलने के बाद मामले की जानकारी तहसीलदार को दे दी गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.

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