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Datia UpChunav Results: दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार लगातार चल रहे आगे, बीजेपी पिछड़ी

Datia Bypoll Election Results: दतिया विधानसभा उपचुनाव में चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 17290 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से 833 वोटों की बढ़त बना ली है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 3, 2026 1:27:37 PM IST

बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने बनाई बढ़त
बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने बनाई बढ़त


Datia Bypoll Election Results: दतिया विधानसभा उपचुनाव में छठे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है. कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी से 1786 वोटों से आगे चल रहे हैं. कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 25856 और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 24070 वोट मिले हैं.

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी 1100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 4441 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को 3532 वोट मिले हैं. दतिया विधानसभा उपचुनाव के दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं.

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दूसरे राउंड तक आशुतोष तिवारी को 8253 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 7288 और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को 3650 वोट मिले हैं. भाजपा उम्मीदवार करीब 965 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं.

30 जुलाई को हुई थी वोटिंग

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी. वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं. राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और समर्थक गिनती की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.

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बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर

बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह चुनौती दे रहे हैं. 

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कौन हैं कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह?

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पुराने दतिया शाही परिवार से हैं, जिसका स्थानीय लोगों के बीच बहुत सम्मान है. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 1993 और 2003 में दो बार यह सीट जीती है.

Tags: Datia Assembly Bypoll Results
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