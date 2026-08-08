घर से टहलने के लिए निकली युवती हुई लापता, पुलिस ने 10 हजार किलोमीटर तक पीछा कर खोज निकाला

MP Crime: मध्य प्रदेश के देवास जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से रोजाना लगभग आधा दर्जन किशोरियों और युवतियों के लापता होने की खबरों के बीच कन्नौद पुलिस ने एक लापता युवती को ढूंढ निकाला है. जिसको लेकर पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने आरोपी और युवती का पीछा करते हुए 10 हजार किलोमीटर की दूरी तय की.

लगभग आधा दर्जन राज्यों में पीछा करने के बाद आरोपी और युवती को आखिरकार भोपाल इलाके में एक चलती ट्रेन में पकड़ लिया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया. युवती का बयान लेने के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया.

थाना इंचार्ज ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर कन्नौद थाना इंचार्ज तहजीब काजी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवती 22 जुलाई को टहलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई. परिवार ने उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उसके मोबाइल की लोकेशन का पता लगाया और पीछा करना शुरू किया.

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10 हजार किलोमीटर तक पुलिस ने किया पीछा

पुलिस लगातार इन दोनों का पीछा करती रही, क्योंकि वे बुरहानपुर, पुणे और चेन्नई जैसे इलाकों से गुजरे. आखिरकार पुलिस ने भोपाल इलाके में एक ट्रेन पर दोनों को पकड़ लिया. युवती के बयान के आधार पर नंदी गांव के रहने वाले शुभम के खिलाफ दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दोनों का लगभग 10 हजार किलोमीटर तक पीछा किया गया.

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