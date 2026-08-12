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Madhya Pradesh : कमरे में लड़कियों के साथ मौजूद थे कई लड़के, आपत्तिजनक हालत में देख महिला पुलिसकर्मियों ने बंद कर लीं आंखें

Madhya Pradesh Crime : मध्य प्रदेश के भिलाई में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

By: JP Yadav | Published: August 12, 2026 5:33:10 AM IST

Madhya Pradesh : कमरे में लड़कियों के साथ मौजूद थे कई लड़के, आपत्तिजनक हालत में देख महिला पुलिसकर्मियों ने बंद कर लीं आंखें
Madhya Pradesh : कमरे में लड़कियों के साथ मौजूद थे कई लड़के, आपत्तिजनक हालत में देख महिला पुलिसकर्मियों ने बंद कर लीं आंखें


madhya pradesh Crime News : देश के बड़े शहर हों या फिर कस्बे, स्पा और मसाज सेंटर के आड़ में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चल रहा है. अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. बावूजद इसके कि स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे फर्जी वेलनेस और मसाज सेंटरों पर छापेमारी करके शातिर लोगों को धर दबोचती है. सामान्य तौर पर अपराधी अक्सर मसाज, स्पा सेंटर या थेरेपी देने के नाम पर इन केंद्रों को खोलते हैं और कुछ समय बाद ही अंदर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं. ताजा मामला मध्य प्रदेश के भिलाई से जुड़ा है. शिकायत मिलने पर भिलाई में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का स्थानीय पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मौके पर पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी में मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. 

पिछले काफी समय से भिलाई में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट की शिकायत मिल रही थी. इसके बाद भिलाई के जुनवानी इलाके में स्थित ली वेलनेस स्पा सेंटर में पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा  की मानें तो शिकायत पर स्मृतिनगर पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की तो अंदर घुसते ही चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला. अंदर कई युवक और युवतियों आपत्तिनजनक हालत में मिले. इस छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर और महिला दलाल सहित कुल 9 आरोपितों गिरफ्तार कर लिया. 

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 मैनेजर उपलब्ध कराता था लड़कियां

स्पा सेंटर का मैनेजर तनय सोनी पैसे लेकर देह व्यापार के लिए लड़कियां ग्राहकों को मुहैया कराता था. वहीं, महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत इस पूरे रैकेट के लिए लड़कियां तनय सोनी को उपलब्ध कराने का काम करती थी. पुलिस ने छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के सबूत हाथ लगे हैं. स्पा सेंटर में पुलिस ने मौके के कुल 19 नग मोबाइल फोन, ग्राहकों से प्राप्त 1900 रुपये की नकद रकम और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है. 

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?

 पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके पर आरोपियों के अलावा कुछ ग्राहक और अन्य संबंधित व्यक्ति भी मौजूद थे. मौके से तनय सोनी (23) , हेमा सिंह उर्फ प्रीत (22), रूपेन्द्र जंघेल (39), रितिक सोनी (26), दिनेन्द्र कुमार सोनी (29) , हेमंत सिन्हा (28), अविनाश शर्मा उर्फ अभी (32). आनंद कुमार (31)  और अरुण पाण्डेय (24)  को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है, क्योंकि शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर अवैध देह व्यापार का रैकेट फैला हुआ है.

Tags: crime news
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