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मध्य प्रदेश में डेटा सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एलान, बनेगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 15, 2026 2:20:23 PM IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की


Mohan Yadav Announcement: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सोमवार (15 जून, 2026) को ‘स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट डेटा’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते डिजिटल दौर में डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों से बचाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर साइबर खतरों की पहचान, उनके अध्ययन और प्रभावी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसके माध्यम से सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ साइबर अटैक की रोकथाम के लिए उन्नत तकनीकों पर शोध किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने और क्या-क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं. ऐसे में राज्य को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है. रिसर्च सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा. कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. इस दौरान राज्य में डेटा सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

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मुख्यमंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से मध्य प्रदेश के महू में ‘साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र’ की स्थापना की घोषणा की. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस पहल का उद्देश्य साइबर खतरों के अनुसंधान, नवाचार और पूर्वानुमानित निगरानी को मजबूत करना है. कार्यशाला राज्य में एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित करने के लक्ष्य से आयोजित की गई थी. जिसका लक्ष्य जोखिम मूल्यांकन, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डीपीडीपी अधिनियम और सीआईएसओ क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर केंद्रित थी.

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Tags: Bhopal NewsMP News
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