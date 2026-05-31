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बेटी की शादी से पहले पिता ने कुल्हाड़ी से काटा अपना प्राइवेट पार्ट, कुएं में फेंक दिया, बोला- लंबे समय से पत्नी…

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक शख्स ने पाप से बचने के लिए अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसे कुएं में फेंक दिया.

By: Sohail Rahman | Published: May 31, 2026 10:40:23 AM IST

मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाप से बचने के लिए शख्स ने काटा अपना प्राइवेट पार्ट
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाप से बचने के लिए शख्स ने काटा अपना प्राइवेट पार्ट


Chhatarpur Man Cut Private Part: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपना गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट काट दिया. बताया जा रहा है कि यह घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की है, जहां राम नारायण यादव नामक एक शख्स ने अपने गुप्तांग काट दिए और पापों से मुक्ति पाने की कोशिश में उसे एक कुएं में फेंक दिया. इसके बाद जब व्यक्ति खून से लथपथ हालत में मिला तो परिवार वालों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं.

इस पर पीड़ित राम नारायण यादव का कहना है कि उन्हें अपने गुप्तांग काटने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं हैं. उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि भविष्य में उनसे कोई पाप ना हो.

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कुल्हाड़ी से काटा प्राइवेट पार्ट

इसके अलावा, पीड़ित ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और फिर उसे एक कुएं में फेंक दिया. इसके अलावा, उन्होंने समझाते हुए कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि उनकी आत्मा पवित्र रहे और उन्होंने पूछा कि मैं कब तक सांसारिक जीवन के जाल में फंसा रहूं? जब उनसे पूछा गया कि क्या वह संत बनना चाहते हैं तो उन्होंने इसका जवाब हां में दिया. बताया जा रहा है कि राम नारायण यादव की पत्नी लंबे समय से लकवे से पीड़ित हैं, उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी 20 जून को होनी है. उन्होंने बेटी की शादी से ठीक पहले इतना बड़ा कदम उठाया.

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डॉक्टर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सर्जन मनोज चौधरी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 40 वर्षीय व्यक्ति अभी-अभी महाराजपुर इलाके से आया था. मरीज ने डॉक्टरों को बताया कि उसने अपने गुप्तांगों पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई थी. वह इस समय गंभीर हालत में हैं. इसके अलावा, सर्जन ने आगे बताया कि उसके गुप्तांग का एक हिस्सा कट गया है और उसका काफी खून बह चुका है. मरीज़ ने बताया कि वह बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में था और इसी मानसिक पीड़ा के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया.

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Tags: crime newsMP News
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