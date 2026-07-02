बहन मान जा बाप मर जाएगा…युवती के सामने रो-रोकर घर लौटने की गुहार लगाता रहा भाई, मां की आंसू भी नहीं आई नजर

Chhatarpur Crime: मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक भाई रो-रोकर अपनी बहन से विनती करता है कि वो न जाए. दरअसल, बताया जा रहा है कि युवती 25 जून से अपने घर से लापता थी. परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. तलाश के बाद पुलिस जब युवती को थाने लेकर पहुंची तो परिजनों को उम्मीद थी कि युवती उनके साथ घर लौट जाएगी. लेकिन युवती घर जाने को तैयार नहीं थी.

युवती ने पुलिस के सामने बताया कि उसने अपनी मर्जी से अरविंद अहिरवार से शादी कर ली है और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है. ऐसा सुनने के बाद मां और भाई फूट-फूटकर रोने लगे. युवती का नाम ज्योति अहीरवार बताया जा रहा है.

मां-भाई बार-बार घर जाने की लगाते रहे गुहार

मां और भाई दोनों युवती से बार-बार घर जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन ज्योति अपने फैसले पर अडिग रही और अपने के साथ जाने की बात दोहराती रही. इस पूरे मामले पर युवती ज्योति अहीरवार ने एमपी तक से बात करते हुए कहा कि साहब ये लोग शादी के लिए मान नहीं रहे हैं. 4 साल से बोलते-बोलते थक गई. शादी की बात कहने पर मारने-पीटने की धमकी दे रहे हैं. आज हमने शादी कर ली तो कह रहे शादी करा देंगे. घर चल, घर जाएंगे तो जान से मार देंगे. युवती अपनी उम्र 23 साल बता रही है.

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ज्योति मेरी कसम…

युवती को रोकने के लिए भाई बार-बार मिन्नते करता है. लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं होती है. भाई अपनी बहन को पिता और अपने बच्चों की कसम देती है. लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रहती है. इसके बाद भाई पुलिस से कहता हुआ नजर आता है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं. प्लीज इसे रोक लीजिए. लेकिन युवती के फैसले पर पुलिस वाले भी बेबस नजर आते हैं. जब भाई अपनी बहन के सामने रो-रोकर घर जाने की गुहार लगाता है तो युवती कहती है कि हमें बात नहीं करनी है.युवती के जाने के बाद मां-बेटा फूट-फूटकर रोने लगता है. दोनों पुलिस के सामने युवती को वापस बुलाने और घर भेजने की गुहार लगाते हैं.

युवती के भाई ने एमपी तक से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम विजय कुमार अहिरवार है. मेरी बहन भाग गई. अपनी मर्जी से शादी कर ली कोई बात नहीं, एक बार बस घर चले. युवती भूमिकाताल गांव के रहने वाली हैं. युवक और युवती दोनों अहिरवार समाज से ताल्लुक रखते हैं.

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