मध्य प्रदेश का वो बंगला, जो शिवराज सिंह चौहान के लिए साबित हुआ शुभ; दिग्विजय सिंह ने किया था अलॉट

Shivraj Singh Chouhan: राजनीति में बंगले के बड़ा महत्व रहता है. मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बंगला काफी प्रचलित है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? दरअसल, ये पूरा मामला साल 2003 का है. जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी. उस वक्त दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और ऊमा भारती को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था. बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने दिग्विजय सरकार को घेरने के लिए एक वॉर रूम बनाया था. जिसका नाम जावली रखा गया था.

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जावली क्या है? तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बता दें कि जावली महाराष्ट्र के एक जगह का नाम है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सेनापति अफजल खान को धोखे से मार गिराया था. इसी रणनीतिक संदर्श के साथ उमा भारती ने अपने चुनावी अभियान के लिए यह नाम चुना.

कहां स्थित है ये बंगला?

ये बंगला भोपाल के 74 बंगला इलाके में है. ये वही बंगला था जहां 1998 में गौरीशंकर शेजवार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद रहने लगे थे और ये बंगला बाबूलाल गौर के बंगले के पास था, जो बाद में ऊमा भारती के हटने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बने. इसी के पार दूसरी तरफ उस समय के दिग्विजय सरकार के मंत्री सत्यनारायण शर्मा रहते थे जो बाद में जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो वो रायपुर चले गए. सत्यनाराय़ण शर्मा के रायपुर जाते ही उनका बंगला खाली हुआ तो उसे लेने के लिए कई नेताओं ने भाग दौड़ शुरू कर दी.

तब विदिशा के सांसद थे शिवराज सिंह चौहान

तब उस समय शिवराज सिंह चौहान विदिशा के सांसद थे. तुरंत गौरीशंकर के पास पहुंचे और अनुरोध करते हुए कहा कि आप तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंंह से बात करके ये बंगला मुझे अलॉट करवा दीजिए. इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध के बाद गौरीशंकर शेजवार ने दिग्विजय सिंह से बात तो उन्होंने कहा कि यह बंगला पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को अलॉट करने के वादा कर चुके हैं.

इसके बाद शेजवार के अनुरोध पर दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि शिवराज सिंह और सज्जन वर्मा आपस में बात करके तय कर लें. इस पर शेजवार ने कहा कि राजा साहब आप ही अपने मंत्री सज्जन वर्मा से बात कर लीजिए और कोई दूसरा बंगला आवंटित कर दीजिए.

शाम होते ही सज्जन वर्मा ने किया फोन

शाम होते ही सज्जन वर्मा का फोन गौरीशंकर शेजवार के पास आया. जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यह बंगला छोड़ रहा हूं. आप शिवराज सिंह को बता दीजिए. 2000 से शिवराज सिंह चौहान इसी बंगले में रह रहे थे. उनकी पत्नी साधना सिंह इस बंगले को बेहद शुभ मानती है. इसलिए उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा. मुख्यमंत्री बनने के बाद जब शिवराज सिंह जब वे श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हुए तब भी इस बंगले को मुख्यमंत्री निवास के एनेक्सी के रूप में रखा गया.

शिवराज सिंह के लिए शुभ साबित हुआ बंगला

बताया जाता है कि वर्ष 2000 में जब शिवराज विदिशा से सांसद थे, तब दिग्विजय सिंह ने उन्हें एक बंगला आवंटित किया था, जो बाद में शिवराज के लिए शुभ साबित हुआ. उन्होंने बतौर सीएम लंबी और सफल पारी खेली. वह मध्य प्रदेश में मामा के रूप में चर्चित हुए.