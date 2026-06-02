सीट को लेकर हुआ था विवाद, स्टेशन पर ट्रेन से खींचा बेरहमी से पीटा; तड़प-तड़पकर चली गई अली की जान

Train Seat Dispute Case: मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रेन की सीट को लेकर यात्रियों के बीच इतना विवाद हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया. जानकारी के अनुसार, ये दुखद घटना रविवार देर रात हुई. बोरदेही रेलवे स्टेशन पर पेंचवेली एक्सप्रेस में एक खूनी झड़प हुई. इस हमले में छिंदवाड़ा के रहने वाले 25 वर्षीय अली खान की मौत हो गई. प्लेटफॉर्म पर शव मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. मृतक अली खान के दोस्त और घटना के चश्मदीदी गवाह जयंत विश्वकर्मा ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रेन की सीट को लेकर हुई एक छोटी सी कहासुनी इतना गंभीर अपराध बन जाएगी.

चश्मदीद ने क्या कहा?

चश्मदीद जयंत विश्वकर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हम कुल 4 लोग थे. हम सभी पेंचवेली एक्सप्रेस से भोपाल जा रहे ते. इसके बाद परासिया स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ा. सीट को लेकर हमारे और उसके बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद उस व्यक्ति ने बोरदेही स्टेशन पर पहले से ही अपने 10 से 12 साथियों को बुला लिया. इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि जैसे ही ट्रेन बोरदेही स्टेशन पर रुकी, वहां इंतजार कर रहे लोगों के समूह ने अली खान को जबरदस्ती ट्रेन से नीचे खींच लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमला इतना क्रूर था कि हम किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा पाए.

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इसके बाद परासिया स्टेशन पर हुई कहासुनी शुरू में सुलझ गई थी. हालांकि, विरोधी पक्ष के मन में अभी भी रंजिश बाकी थी. बोरदेही स्टेशन पर अली खान को घेर लिया गया और लात-घूंसों तथा हथियारों से पीटा गया. गंभीर चोट लगने की वजह से अली खान ने प्लेटफॉर्म पर ही दम तोड़ दिया.

जीआरपी ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद जीआरपी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए स्टेशन और उसके आसपास घेराबंदी की, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे. इस पूरे मामले पर जीआरपी आमला का बयान सामने आया है. जिसमें जीआरपी आमला के स्टेशन इंचार्ज प्रमोद पाटिल ने कहा कि इस पूरी घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.

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रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है. इसके अलावा, घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों और मृतक के दोस्तों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.