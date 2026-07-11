Home > क्राइम > घर में विधवा महिला को अकेला देख घुसे 6 दरिंदे, पहले की डकैती और फिर बारी-बारी से नोच डाली आबरू; प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी

घर में विधवा महिला को अकेला देख घुसे 6 दरिंदे, पहले की डकैती और फिर बारी-बारी से नोच डाली आबरू; प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी

MP Crime: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में विधवा महिला के घर डकैती करने और फिर उनके साथ 6 लोगों द्वारा गैंगरेप करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 11, 2026 9:25:29 PM IST

विधवा महिला के घर में की डकैती और फिर किया गैंगरेप
विधवा महिला के घर में की डकैती और फिर किया गैंगरेप


MP Crime: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के बोरी थाना क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक विधवा के साथ डकैती और गैंगरेप का हैरत अंगेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, यह अपराध की घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हथियारबंद बदमाशों का एक गिरोह (करीब छह लोग) दरवाजा तोड़कर विधवा के घर में घुस गया.

उन्होंने महिला को बंधक बना लिया, उसके साथ मारपीट की और उस पर आठ किलो चांदी छिपाने का आरोप लगाया. जिसके बाद डर के मारे विधवा महिला ने अपने पास मौजूद करीब एक किलो चांदी आरोपियों के हवाले कर दिया. लेकिन आरोपी 8 किलो चांदी की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ कर दी और चांदी की तलाश में कई जगहों पर खुदाई भी कर दी.

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पीड़िता ने लगाया आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब बदमाशों को मनचाही मात्रा में चांदी नहीं मिली तो उन 6 आरोपियों ने उनके साथ गैंगरेप किया. घटना के दौरान उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोट भी शामिल है. घटना के बाद उसे बोरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है.

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मौके पर पहुंचे एसपी

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से जानकारी ली और जांच के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. इस पूरे मामले पर एसपी का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डकैती, गैंगरेप और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है.

आरोपियों की तलाश जारी

जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें आई थीं. अपने बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया था. घटना के बाद उसे पहले बोरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत के कारण आगे के इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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Tags: crime newsMP News
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