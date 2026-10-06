Ladli Behna Yojana: क्या दुर्गा पूजा से पहले आएगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त? पैसे आने से पहले जरूर करें ये काम

Ladli Behna Yojana 41st Kist Kab Ayega: दुर्गा पूजा का त्योहार नजदीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की नजर अब लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त पर टिकी है. त्योहार के दौरान घर की जरूरतों, खरीदारी और दूसरे खर्चों के बीच महिलाओं को उम्मीद है कि अक्टूबर की 1500 हजार रुपये की राशि समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगी. सितंबर में योजना की 40वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसके बाद अब लाभर्थी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अक्टूबर की यह किस्त कब आएगी और पैसा मिलने से पहले किन जरूरी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए.

कब आ सकती है 41वीं किस्त?

लाड़ली बहना योजना की किस्त आमतौर पर महीने के तय समय के आसपास जारी की जाती है. ऐसे में अक्टूबर 2026 की 41वीं किस्त को लेकर 10 से 12 अक्टूबर के बीच भुगतान होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, जब तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, इसे संभावित तारीख ही माना जाना चाहिए.

किस्त से पहले कर लें ये जरूरी काम

किस्त का इंतजार करने से पहले लाभार्थियों को अपनी बैंक और योजना से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए. सबसे पहले यह देख लें कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं. साथ ही खाते में DBT सुविधा सक्रिय होना भी जरूरी है. इसके अलावा समग्र पोर्टल पर e-KYC की स्थिति भी जांच लें. e-KYC अधूरी होने या बैंक संबंधी जानकारी में गड़बड़ी होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है.

ऐसे चेक करें भुगतान का स्टेटस

लाभार्थी लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकती हैं. संबंधित विकल्प पर समग्र ID या आवेदन नंबर दर्ज करना होगा. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन के बाद भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर देखी जा सकती है.

पैसा न आए तो कहां करें शिकायत?

अगर किस्त जारी होने के बाद भी राशि खाते में नहीं पहुंचती है, तो लाभार्थी 0755-2700800 या 181 पर संपर्क कर सकती हैं. इसके अलावा ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.