ख़त्म हुआ इंतजार! आज जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त, जानें किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

मध्य प्रदेश की लगभग 1.26 करोड़ महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने को है. लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त बस कुछ ही देर में जारी होने वाली है. जानकारी के अनुसार डॉ. मोहन यादव कुछ ही देर में नरसिंहपुर के गोटेगांव पहुंचने वाले हैं.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई यानी आज इस योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे. बता दें कि इस बार राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नरसिंहपुर के गोटेगांव में होगा, जहां मुख्यमंत्री एक क्लिक से प्रदेश की करोड़ों बहनों के खातों में पैसे भेजेंगे.
इन बहनों को नहीं मिलेगा लाभ
योजना के नियम के अनुसार बहनों के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाने हैं. इस बार सरकार 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने वाली है, लेकिन करीब 1 लाख बहनों के खाते में इस बार पैसे नहीं आएंगे. प्रशासन के अनुसार जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके नाम इस लिस्ट से हटा दिए गए हैं. इसलिए अगर आपकी भी ई-केवाईसी अधूरी है, तो आप भी उन महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो सकती हैं, जिनकी अगली किस्त रुक सकती है.
घर बैठे चेक करें अपना पेमेंट स्टेटस
आप घर बैठे अपने मोबाइल से पता कर सकती हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं; इसके लिए यहां स्टेप बाइ स्टेप गाइड दी गयी है:
- सबसे पहले सरकारी वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं
- वहां आवेदन व भुगतान की स्थिति वाले बटन पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें.
- मोबाइल पर आए ओटीपी को भरते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट सफल हुआ है या नहीं.