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बाल पकड़े, घुटनों के बल बैठाया, पत्नी करती रही गुजारिश लेकिन नहीं माना आरोपी, देखें वीडियो

मध्य प्रदेश के सतना से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति एक मजदूर के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है. वहीं मजदूर की पत्नी उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही है.

By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 5:14:15 PM IST

मध्य प्रदेश में लेबर से मारपीट
मध्य प्रदेश में लेबर से मारपीट


Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसकी पत्नी उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही लेकिन आरोपी युवक ने उसकी एक न सुनी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मजदूर के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, नागौद बस स्टैंड चौराहे पर स्थित एक दुकान की छत की मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान वहां काम कर रहे मजदूर धीरू चौधरी और पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मजदूर के साथ मारपीट की गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति मजदूर के साथ अभद्र व्यवहार करता दिखाई दे रहा है.

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पत्नी ने लगाई मदद की गुहार

जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान मजदूर की पत्नी अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही और आसपास मौजूद लोगों से मदद की अपील करती रही. मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका. बाद में एक युवक ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया.

पारिवारिक विवाद का मामला?

नागौद थाना पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा सामने आया है. बताया जा रहा है कि जिस दुकान पर मरम्मत का काम कराया जा रहा था, उसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से मतभेद थे. इसी विवाद के दौरान वहां काम कर रहा मजदूर उसके हत्थे चढ़ गया. पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एससी-एसडी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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