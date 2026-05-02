अब घर बैठे एक कॉल पर दूर होगी किसानों की समस्या, किसान हेल्पलाइन नंबर की हुई शुरूआत, उठा सकेंगे ये फायदे

Kisan Helpline: किसानों के लिए सरकार अक्सर कोई न कोई कदम उठाती रहती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और उनका काम आसान हो सके. हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के लिए टोल‑फ्री सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 नंबर की शुरुआत की गई है. इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए किसान अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे. इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर किसान फसल, बीज और खाद आदि से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी ले सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो किसानों के लिए इस हेल्पलाइन नंबर की पहल किसानों को सीधी जानकारी और उनकी मदद करने के मकसद से शुरु की गई है.

कौन सी जानकारी ले सकेंगे किसान?

देखा जाए तो किसान टोल‑फ्री सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 से अपने खाद, बाजार, बीज और फसल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां ले पाएंगे. इतना ही नहीं इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए किसान सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल भी कर पाएंगे साथ ही किसान बीमा से जुड़ी जानकारियां भी ले पाएंगे. इसके अलावा किसान मौसम से जुड़े सभी जरूरी अपडेट्स और जानकारियां भी हासिल कर पाएंगे. किसान अब आसानी से इस हेल्पलाइन नंबर को डायल करके किसी भी चीज के बारे में घर बैठे ही पता लगा सकते हैं.

कैसे काम करेगी हेल्पलाइन नंबर?

किसान हेल्पलाइन नंबर को इस्तेमाल करना किसानों के लिए काफी आसान रहेगा. इसके लिए उन्हें केवल अपने फोन से 155253 डायल करना है. इसके बाद उनकी कॉल सीधे ऑपरेटर तक लग जाएगी. किसान इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी समय पर फोन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक यह हेल्पलाइन नंबर सातों दिन उपलब्ध रहेगा.