Home > मध्य प्रदेश > Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल

Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने, पीएम के चीन दौरे सहित कपास आयात शुल्क कम करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 7, 2025 09:44:04 IST

Digvijaya Singh News
Digvijaya Singh News

Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल खरगोन पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ट्रंप की टैरिफ को लेकर दिग्विजय सिंह ने सरकार को आडे हाथ लिया है। पत्रकारो से चर्चा के दौरान जब ट्रंप की टैरिफ निती को लेकर भारत, चीन और रूस की रणनिती पर दिग्विजय सिह का कहना था की एक तरफ तो ट्रंप को पीएम नरेंद्र मोदी अपना दोस्त मानते हैं। वही दूसरी और ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर डिनर कर रहा है।

केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल

दिग्विजय सिह ने केंद्र की नीतियों पर  जमकर सवाल उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने, पीएम के चीन दौरे सहित कपास आयात शुल्क कम करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत टेरिफ बढऩे से देश के व्यापारियों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की पूर्ति के लिए विकल्प के तौर पर सरकार को चीन, रुस सहित अन्य युरोपियन देशों में करनी चाहिए। वोट चोरी को लेकर दिग्विजय का कहना था की पूरे देश की मतदाता सूची ऐसी हो जो देश के किसी भी बूथ पर सर्च हो सके। बिहार में जहां साढ़े आठ करोड़ मतदाता वोट डाल चुके हैं उन्हें भी फॉर्म भरने को कहा जा रहा। अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आज तक सरकार बता नहीं पाई, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा।

दिग्विजय सिह क्या कहा? 

कपास पर आयात शुल्क कम करने पर भी दिग्विजय सिह ने केन्द्र सरकार पर हंमला बोला। दिग्विजय का कहना था की 11 साल में मजदूर किसान और व्यापारीयो की कमर भाजपा सरकार ने तोड दी है। दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ खरगोन के कांग्रेस नेता पुष्करराज सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करने खरगोन पहुंचे थे। इस दौरान खरगोन में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आज से शुरू हुए जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी दिग्विजय सिह पहुंचे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी और भगवानपुरा विधायक केदार डाबर मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस से मिल रहे निर्देशो का पालन करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक को निर्देश दिये । 

Aaj ka mausam: बारिश से मिलेगी राहत या मौसम फिर से बरपाएगा कहर? जानिए अपने शहर का हाल

Tags: Digvijaya SinghFertilizer Shortage IndiaIndia TradekhargoneUS Tariffs Impact
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल
Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल
Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल
Khargone: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे खरगोन, कपास, यूरिया और वोटर लिस्ट पर भी उठाया सवाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?