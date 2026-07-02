पड़ोस के 8-9 घरों के दरवाजे बाहर से बंद करके घुसा प्रेमिका के घर, रात में किया ऐसा कांड; सुबह मचा बवाल

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लव अफेयर में पति की हत्या साजिश रचने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हत्या के इरादे से आरोपियों ने आसपास के 7-8 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, जिससे गोलियों का आवाज ना जाए और जाए भी तो मदद के लिए कोई बाहर नहीं निकल पाए. हत्या को अंजाम देने के लिए प्रेमी अख्तर अली शादीशुदा प्रेमिका शहनाज के घर पहुंचा. इसके बाद आसपास के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और इसके बाद आमीन पर गोली चला दी.

कैसे किया हमला

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आमीन की पत्नी शहनाज बी का जलगांव के रहने वाले अख्तर अली से अफेयर हो गया. इसकी जानकारी पति आमीन का चली तो उन्होंने इसका विरोध किया. यहां तक कि तलाक देने और जमीन-जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दी. इससे शहनाज परेशान हो गई, क्योंकि आमीन के पास अच्छी-खासी प्रॉपर्टी थी. इसके बाद शहनाज बी ने प्रेमी अख्तर अली के साथ मिलकर पति आमीन की हत्या की साजिश रच डाली.

फोन करके बुलाया था प्रेमिका शहनाज ने

पुलिस जांच में पता चला कि घटना वाली रात अख्तर अली बोरगांव पहुंचा. इसके बाद प्रेमिका शहनाज के कहने पर उसने पहले आसपास के 7-8 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए. इसका मकसद गोली चलने पर कोई तुरंत बाहर न निकल सके और मदद ना मिल सके.

उधर, अख्तर अली के आने से ठीक पहले शहनाज बी ने घर का दरवाजा खो दिया. इसके बाद पति आमीन के पास जाकर लेट गई. घर के अंदर मौका मिलते ही अख्तर ने सो रहे आमीन के सिर में गोली मार दी. इसके बाद अख्तर अली चुपचाप फरार हो गया. रास्ते में उसने मोबाइल फोन की सिम तोड़कर फेंक दी. बाद में कपड़े बदल दिए और हथियार भी छिपा दिया.

अनिल चौधरी ने सुनाई सजा

कई सालों तक चले इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की कोर्ट ने आरोपित अख्तर अली (25), निवासी जलगांव (महाराष्ट्र) और मृतक की पत्नी शहनाज बी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.