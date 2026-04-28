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Katni Water Crisis: प्यास से जंग! पानी के लिए रोज का संघर्ष, प्राइवेट पाइपलाइन के भरोसे लोगों की जिंदगी

Katni Water Crisis: कटनी के उमरिया गांव में पानी संकट गहरा है. बिजली जाने पर आपूर्ति ठप हो जाती है, लोग निजी नलों पर निर्भर हैं. शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक समाधान नहीं किया.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 4:31:14 PM IST

कटनी के उमरिया गांव में पानी संकट गहरा है.
कटनी के उमरिया गांव में पानी संकट गहरा है.


Katni Water Crisis: कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र के उमरिया गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है. यहां पानी सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि रोज़ की जंग बन चुका है. अगर बिजली चली जाए, तो यहां के लोगों को प्यासा बैठना पड़ता है. पीने के पानी के लिए इन्हें प्राइवेट नल का सहारा लेना पड़ रहा है. वहीं लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है लेकिन अबतक कोई हल नहीं मिल सका है.

पाइपलाइन गांव की उम्मीद 

दरअसल, उमरिया गांव में पानी का मुख्य सहारा एक निजी पाइपलाइन है. यही पाइपलाइन गांव की उम्मीद बन चुकी है. गांव के हैंडपंप पहले ही जवाब दे चुके हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है. “बिजली नहीं रहती तो पानी भी नहीं मिलता, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है. वहीं, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है. कई सरकारी योजनाओं के बावजूद उमरिया गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जूझ रहा है. यहाँ नल-जल योजना का लाभ भी लोगों को नहीं मिल रहा है. वहीं, गर्मी बढ़ते ही हैंडपम्प भी सूख चुके हैं.

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20 साल से समस्या

लोगों का कहना है कि लगभग 20 साल से ये समस्या बनी हुई है, प्रशासन की तरफ़ से अबतक किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है. गर्मी बढ़ते ही हालात और भी बदतर हो जाते हैं. अप्रैल की तपती दोपहर में गांव के लोग सड़क किनारे बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आते हैं.

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Tags: handpump dry IndiaKatni water crisisUmariawater issue
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