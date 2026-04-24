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Katni Theft: सूने घर पर चोरों का धावा, 95 हजार के जेवर-नकदी लेकर फरार; जांच में जुटी पुलिस

Katni Theft: कटनी के खमरिया बागरी गांव में सूने मकान में चोरी हुई. जहां अज्ञात चोर हजारों की संपत्ति ले गए.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 12:49:45 PM IST

95 हजार के जेवर-नकदी लेकर फरार
95 हजार के जेवर-नकदी लेकर फरार


Katni Theft: कटनी जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं. ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया बागरी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

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घर में घुसकर चोरी की घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया मन्ना भाई (पति धनीराम कुम्हार, उम्र 45 वर्ष) ने पुलिस को बताया की रात करीब 10:30 बजे अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया.

95 हजार के जेवर-नकदी हुई चोरी 

चोरों ने घर में रखे सोने के जेवरात और नकदी सहित कुल लगभग ₹95,000 की संपत्ति चोरी कर ली. बताया जा रहा है कि यह रकम और जेवरात परिवार की महत्वपूर्ण जमा पूंजी थी. घटना की सूचना मिलने पर ढीमरखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के क्षेत्र में पूछताछ और जांच जारी है. 

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Tags: Dheemarkheda burglaryKatni theft newsKhamaria Bagri theft case
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