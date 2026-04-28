Katni News: कटनी में मानवता शर्मसार! मरीज की पत्नी से कराई एंबुलेंस साफ, दो कर्मचारी बर्खास्त

Katni News: कटनी से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां इंसानियत को तार-तार कर देने वाली घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला अस्पताल परिसर में एक घायल मरीज की पत्नी से एंबुलेंस साफ कराने के मामले में आखिरकार सख्त कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर संबंधित एजेंसी ने एंबुलेंस के पायलट और ईएमटी-दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.

महिला से कराई एंबुलेंस साफ

यह घटना बीते शुक्रवार की है, जब उमरिया-बरही रोड पर खितौली के पास एक अज्ञात वाहन ने 32 वर्षीय राहुल बर्मन को टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल राहुल को पहले बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कटनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि रास्ते में दर्द से तड़प रहे राहुल ने एंबुलेंस में ही उल्टी कर दी. आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद ड्यूटी पर तैनात ईएमटी मोहित खटीक ने मरीज की पत्नी पर एंबुलेंस साफ करने का दबाव बनाया. मजबूर महिला को खुद पानी डालकर सफाई करनी पड़ी.

जांच के दिए आदेश

इस अमानवीय घटना का वीडियो 25 अप्रैल को सामने आया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए. जांच में आरोप सही पाए जाने पर एजेंसी—जे.ए.ई.एस. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड—ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पायलट देवा साहू और ईएमटी मोहित खटीक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं.

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