Katni Road Accidents: मातम में बदलीं शादी की खुशियां, अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत

Katni Road Accidents: कटनी जिले के बाकल और बहोरीबंद क्षेत्र में सोमवार को हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सभी मृतक एक शादी समारोह से लौट रहे थे. इन हादसों से परिवारों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिया से टकराया तेज रफ्तार वाहन

पहला हादसा बाकल थाना क्षेत्र के ढेरा फाटक मोड़ के पास हुआ. यहां एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया. हादसा इतना भीषण था कि वाहन सवार छुरिया निवासी 18 वर्षीय सौरभ लोधी और 21 वर्षीय आशीष लोधी की मौके पर ही मौत हो गई.

वाहन की ट्रैक्टर से टक्कर

दूसरी घटना खमतरा मोड़ के पास हुई, जहां एक वाहन की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में पिपरिया निवासी 32 वर्षीय मोहन चौधरी की जान चली गई. वहीं तीसरा हादसा बहोरीबंद थाना क्षेत्र के पौड़ी-पिपरिया मार्ग पर हुआ. इस सड़क दुर्घटना में चनपुरा निवासी 38 वर्षीय रिखीराम पटेल की मौत हो गई.

आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे

जानकारी के अनुसार, चारों मृतक अपने रिश्तेदारों के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अलग-अलग स्थानों पर ये हादसे हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. चारों शवों का पोस्टमार्टम बहोरीबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जाएगा. इन दर्दनाक हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता को रेखांकित किया है.

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