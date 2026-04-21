Home > मध्य प्रदेश > Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल

Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल

Katni Road Accident: कटनी जिले में 25 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 2:53:55 PM IST

कटनी जिले में 25 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
कटनी जिले में 25 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.


Katni Road Accident: कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी में जायसवाल ढाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक फोर व्हीलर में सवार दो युवक कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई.

You Might Be Interested In

25 साल के युवक की मौत 

इस भीषण टक्कर में लगभग 25 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया.

घायलों को अस्पताल में किया भर्ती 

वहीं घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

You Might Be Interested In

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

 

You Might Be Interested In
Tags: car truck crash MPDeori truck collisionKatni road accidentyouth killed Katni
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल
Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल
Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल
Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल