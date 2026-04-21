Katni Road Accident: कटनी देवरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर में युवक की मौत; एक गंभीर घायल

Katni Road Accident: कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी में जायसवाल ढाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक फोर व्हीलर में सवार दो युवक कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई.

25 साल के युवक की मौत

इस भीषण टक्कर में लगभग 25 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया.

घायलों को अस्पताल में किया भर्ती

वहीं घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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