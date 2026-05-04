Katni Road Accident: कटनी में सड़क हादसा, आमने-सामने टकराईं दो बाइकें, तीन घायल

Katni Road Accident: कटनी जिले के उमरियापान क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पुलिया तालाब के पास खतरनाक मोड़ पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. तेज रफ्तार और अचानक सामने आने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सवार सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए.

मोड़ पर आमने-सामने आईं बाइकें

जानकारी के मुताबिक करौंदी निवासी सहदेव (45) और राजाराम (63) एक ही मोटरसाइकिल से उमरियापान की ओर जा रहे थे. वहीं दूसरी ओर मुड़िया पुरवा निवासी राजेश (24) अपनी बाइक से बम्हनी की दिशा में आ रहा था. पुलिया तालाब के पास स्थित मोड़ पर दोनों बाइकें अचानक आमने-सामने आ गईं और जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार तीनों लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे में सभी को गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

राहगीरों ने दिखाई इंसानियत

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए मदद के लिए हाथ बढ़ाया. अंकित झारिया और राजेन्द्र चौरसिया समेत अन्य स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला, उन्हें प्राथमिक सहायता दी और तत्काल वाहन की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाया. उनकी तत्परता से घायलों को समय पर इलाज मिल सका. घायलों को पहले उमरियापान अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण तीनों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और मोड़ पर दृश्यता कम होना हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है.

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