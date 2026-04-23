Katni accident news: कटनी में दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, पति-पत्नी और दो बच्चों समेत 5 घायल

Katni accident news: कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक ही परिवार सहित कुल 5 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं.

एक ही परिवार के चार सदस्य घायल

बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार पति, पत्नी और उनके दो बच्चे हादसे का शिकार हो गए. वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक, जो रीठी से शराब की पेटी लेकर जा रहा था, वह भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है.

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल रीठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.