Katni accident: कटनी में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 10 लोग घायल

Katni accident: कटनी जिले में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रीठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटनी–दमोह मुख्य मार्ग पर बारातियों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के समय वाहन में लगभग 35 लोग सवार थे.

अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिसके बाद वह सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दुर्घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को वाहन से बाहर निकाला.

अस्पताल में भर्ती, जिला अस्पताल रेफर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय कटनी रेफर कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है. यह हादसा एक बार फिर ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर करता है. ऐसी लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा बनती है.

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