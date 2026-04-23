Home > मध्य प्रदेश > Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल

Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल

Narwai Fire Incident: आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही समय में बड़े क्षेत्र में फैल गईं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी संसाधन के आग बुझाने में जुट गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 11:14:32 PM IST

उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख
उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख


Katni Fire News: कटनी जिले की रीठी तहसील के अंतर्गत आने वाले उमरिया गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अज्ञात कारणों से नरवाई (फसल अवशेष) में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते यह आग विकराल रूप धारण कर गई और आसपास के दर्जनों खेतों को अपनी चपेट में ले लिया.

You Might Be Interested In

ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग काबू

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही समय में बड़े क्षेत्र में फैल गईं,  घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी संसाधन के आग बुझाने में जुट गए. ग्रामीणों के अथक प्रयासों के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका.

गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

You Might Be Interested In

फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं 

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रीठी तहसील मुख्यालय के अंतर्गत लगभग 108 गांव आते हैं, लेकिन यहां आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसी आपात स्थिति में समय पर मदद नहीं मिल पाने के कारण नुकसान बढ़ जाता है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रीठी तहसील मुख्यालय में जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से समय रहते निपटा जा सके.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल
Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल
Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल
Katni Fire News: उमरिया में नरवाई की आग का कहर, दर्जनों खेत राख; फायर ब्रिगेड पर सवाल