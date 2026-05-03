Katni news: रीठी पोस्ट ऑफिस परिसर में पेड़ गिरा, चाय दुकानदार गंभीर रूप से घायल

Katni news: कटनी जिले के रीठी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पोस्ट ऑफिस परिसर में खड़ा एक जर्जर शो-बबूल का विशाल पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा. पेड़ गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

पेड़ के नीचे चल रही थी चाय की दुकान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रोज की तरह अनिल बिचपुरिया पोस्ट ऑफिस परिसर में पेड़ के नीचे अपनी चाय-नाश्ते की दुकान संचालित कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे उनकी दुकान पर आ गिरा. हादसे में अनिल बिचपुरिया गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर में गहरी चोट आई है, जिससे उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल दुकानदार को रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. हादसे में उनकी दुकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पेड़ गिरने से क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रही. इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उक्त पेड़ लंबे समय से जर्जर अवस्था में था. इसकी स्थिति को लेकर कई बार चिंता जताई गई, लेकिन पंचायत और संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की.

प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि समय पर पेड़ हटाया जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी. गनीमत रही कि हादसे के समय दुकान पर अन्य ग्राहक मौजूद नहीं थे. यदि वहां अधिक लोग होते, तो यह घटना और भी गंभीर रूप ले सकती थी. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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