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Katni hospital negligence: रीठी अस्पताल में लापरवाही, 4 घंटे तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम; शव के साथ भटकते रहे परिजन

Katni hospital negligence:कटनी के रीठी स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई, जहां एक मृतक का समय पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, परिजनों को भटकना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 3:05:46 PM IST

कटनी के रीठी स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई
कटनी के रीठी स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई


Katni hospital negligence: कटनी जिले के रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है. यहां लापरवाही इस हद तक देखने को मिली कि एक मृतक को समय पर सम्मानजनक अंतिम प्रक्रिया तक नहीं मिल सकी.

कटनी के रीठी अस्पताल में लापरवाही

मामला रविवार का है, जब सड़क हादसे में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. दुख की इस घड़ी में उन्हें उम्मीद थी कि अस्पताल प्रशासन आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करेगा, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा.

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4 घंटे तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर का इंतजार करते रहे. समय बीतता गया, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे. दोपहर 2 बजे तक, यानी पूरे चार घंटे बाद भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी.

शव के साथ भटकते रहे परिजन

इस दौरान परिजन गहरे शोक के बीच अस्पताल परिसर में इधर-उधर भटकते रहे. एक ओर अपने प्रियजन को खोने का दर्द, तो दूसरी ओर व्यवस्था की बेरुखी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया. वे अस्पताल कर्मियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो सका. पुलिसकर्मियों को भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अस्पताल में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. जिम्मेदार डॉक्टर के अनुपस्थित रहने से पुलिस और परिजनों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की लापरवाही कोई नई बात नहीं है. यहां पोस्टमार्टम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अक्सर देरी होती है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है.

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Tags: Katni hospital negligenceMPpostmortem delay caseReethi hospital news
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