Katni illegal fodder transport: बहोरीबंद में पुलिस का शिकंजा, अवैध भूसा परिवहन करते तीन वाहन जब्त

Katni illegal fodder transport: बहोरीबंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से पशु चारा (भूसा) परिवहन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों को जब्त किया है. यह कार्रवाई अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई.

रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों पर नजर

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसडीओपी स्लीमनाबाद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोरीबंद के नेतृत्व में रात्रि गश्त की जा रही थी. इस दौरान जिले से बाहर भूसा ले जा रहे वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी.

स्लीमनाबाद तिराहा पर तीन वाहन रोके गए

दोपहर करीब 12 बजे गश्त के दौरान बस स्टैंड बहोरीबंद की ओर से आ रहे तीन संदिग्ध वाहनों को स्लीमनाबाद तिराहा पर रोका गया. जांच में ट्रैक्टर क्रमांक MP 20 AB 3195 (ट्रॉली सहित), पिकअप MP 04 GB 6386 और सोनालिका ट्रैक्टर MP 20 AC 0472 पाए गए.

बिना अनुमति भूसा परिवहन करते मिले चालक

तीनों वाहनों में गेहूं का भूसा भरा हुआ था. चालकों-हरिओम पटेल (जबलपुर), सुशील गोटिया (जबलपुर) और अभिषेक यादव (कटनी)-ने पूछताछ में बताया कि वे भूसा जबलपुर ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं थी.

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, मामला दर्ज

जांच में पाया गया कि चालक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से पशु चारा दूसरे जिले में ले जा रहे थे. इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करा दिया है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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