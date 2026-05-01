Operation Muskaan: गुमशुदा बालिका शिरडी से सकुशल बरामद, बिलहरी पुलिस की सक्रियता से मिली सफलता

Katni Operation Muskaan: कटनी जिले की बिलहरी पुलिस ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुमशुदा नाबालिग बालिका को महाराष्ट्र के Shirdi से सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है. मामले में फरियादी ने बिलहरी चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है. इस पर बिलहरी-कुठला पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की गई.

शिकायत मिलते ही शुरू हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. परिजनों की शिकायत के आधार पर संभावित स्थानों और संपर्कों की जांच की गई. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसने लगातार प्रयास कर सुराग जुटाए.

शिरडी से सकुशल बरामद, परिवार को सौंपा

जांच के दौरान पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए नाबालिग बालिका को महाराष्ट्र के शिरडी से खोज निकाला. वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बालिका को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया गया, जिससे परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई. इस पूरे अभियान में चौकी प्रभारी बिलहरी सुयश पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक दामोदर राव, आरक्षक सौरभ जैन और विकास कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस की इस सफलता की क्षेत्र में सराहना की जा रही है.

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