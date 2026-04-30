Katni lightning strike: कटनी के रीठी में आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रहे युवक पर गिरी बिजली, हालत गंभीर

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Katni lightning strike: कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने एक बड़ी दुर्घटना को जन्म दे दिया. सलैया चौकी अंतर्गत भेड़ा गांव में तेज बारिश और गर्जना के बीच खेत में काम कर रहे एक युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.
खेत में काम करते वक्त गिरी बिजली
मिली जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय अठईया अपने खेत में ईंट बनाने का कार्य कर रहा था. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के साथ बादलों की गर्जना शुरू हो गई. देखते ही देखते आकाशीय बिजली सीधे युवक पर आ गिरी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया.
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.
अचानक बदले मौसम ने बढ़ाया खतरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह तक मौसम सामान्य था, लेकिन अचानक तेज बारिश और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गईं. ऐसे में खुले स्थानों पर काम कर रहे लोगों के लिए खतरा और
बढ़ गया है. घटना के बाद गांव में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अचानक हो रही हैं, जिससे खेतों में काम करना जोखिम भरा हो गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, आकाशीय बिजली से बचने के लिए बारिश के समय खुले मैदान, खेत, ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहना ही सबसे बेहतर उपाय है.
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