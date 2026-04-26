Katni News: अवैध शराब के कारोबार पर वार, पुलिस ने कई ठिकानों को किया ध्वस्त; चार आरोपी गिरफ्तार

Katni news: कटनी जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम करहिया कला में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर जिलेभर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चिसीया तथा थाना प्रभारी कुठला राजेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बिलहरी सुयश पाण्डेय ने मुखबिर की सूचना पर रविवार शाम करीब 5 बजे कार्रवाई की.

अलग-अलग स्थानों पर दबिश

पुलिस टीम ने ग्राम करहिया कला में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर चार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए. कार्रवाई के दौरान रामदुलारी (29) के कब्जे से 3 लीटर, चंद्रकला नरगड़िया (55) से 2 लीटर, अंगुली सनोडिया से 5 लीटर तथा देववती नरगड़िया (65) से 3 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई.

पुलिस ने बरामद किया लहान

इसके अलावा पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लहान, जो शराब बनाने में प्रयुक्त कच्चा माल है, बरामद कर नष्ट कर दिया. साथ ही हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब भी जब्त की गई. सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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