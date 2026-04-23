Katni farmers protest: खरीदी केंद्र बंद होने से भड़के किसान,प्रशासन के खिलाफ नाराजगी,चक्का जाम की चेतावनी

Katni farmers protest: कटनी जिले के रीठी क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होते ही किसानों में नाराजगी बढ़ गई है. खरीदी केंद्र को दूर स्थानांतरित किए जाने से परेशान किसान अब आंदोलन की राह पर हैं और चक्का जाम की चेतावनी दे दी है.

खरीदी शुरू होते ही किसानों में आक्रोश

कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य शुरू होते ही रीठी तहसील क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस बार प्रशासन द्वारा मुहांस खरीदी केंद्र को बंद कर उसे पटोरी सायलो से जोड़ दिया गया है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं.

40 किलोमीटर दूर बना खरीदी केंद्र

किसानों का कहना है कि रीठी से पटोरी सायलो केंद्र की दूरी करीब 40 किलोमीटर है. ऐसे में गेहूं ले जाने में समय, पैसा और संसाधनों की भारी बर्बादी होगी. छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह व्यवस्था बेहद कठिन साबित हो रही है.

कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन