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Katni farmers protest: कटनी में किसानों का उबाल, सड़क जाम कर जताया विरोध; प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

Katni farmers protest: कटनी जिले के रीठी तहसील में किसानों ने मांगों को लेकर पटेहरा तिराहे पर चक्का जाम किया, कटनी-दमोह मार्ग बाधित हुआ, यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 3:12:38 PM IST

कटनी जिले के रीठी तहसील में किसानों ने मांगों को लेकर पटेहरा तिराहे पर चक्का जाम किया.
कटनी जिले के रीठी तहसील में किसानों ने मांगों को लेकर पटेहरा तिराहे पर चक्का जाम किया.


Katni farmers protest: कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र  में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, अपनी मांगों को लेकर नाराज किसानों ने कटनी-दमोह मुख्य मार्ग के पटेहरा तिराहे पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

सड़क पर उतरे किसान

दरअसल, किसानों की मुख्य समस्या गेहूं खरीदी केंद्र को लेकर है. किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र रीठी से करीब 40 किलोमीटर दूर बाकल संयोलो में बनाया गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा था. ज्ञापन में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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प्रशासन से सख्त कदम की मांग

लेकिन जब प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आज किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इतनी दूर फसल ले जाना उनके लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से बेहद कठिन है. वे मांग कर रहे हैं कि रीठी क्षेत्र में ही गेहूं खरीदी केंद्र स्थापित किया जाए. फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

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Tags: Katni news todayMP farmer protest
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