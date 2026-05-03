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कटनी का ‘मौत का मोड़’, हफ्ते में तीसरा हादसा; चार युवक घायल_प्रशासन की लापरवाही पर सवाल

Dhera Phatak Accident Spot: रविवार को नोहटा (पिपरिया) से पन्ना जिले के अधराड़ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे चार युवक दुर्घटना का शिकार हो गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 8:25:53 PM IST

कटनी का ‘मौत का मोड़’
कटनी का ‘मौत का मोड़’


Katni Road Accident News: जिले के बाकल थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह रोड स्थित ढेरा फाटक के पास जल संसाधन विभाग की पुलिया लगातार सड़क हादसों का केंद्र बनती जा रही है. हफ्ते भर के भीतर यहां तीसरा बड़ा हादसा सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं.

रविवार को नोहटा (पिपरिया) से पन्ना जिले के अधराड़ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे चार युवक दुर्घटना का शिकार हो गए. चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे. जैसे ही उनकी बाइक ढेरा फाटक के पास स्थित पुलिया पर पहुंची, चालक संतुलन खो बैठा और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

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हादसे में ये लोग गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में शान सिंह गोंड़ (13), थान सिंह गोंड़ (35), ओमकार सिंह गोंड़ (25) और साहब सिंह गोंड़ (20) गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही बाकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दो घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय कटनी रेफर कर दिया. अन्य दो घायलों का उपचार जारी है.

एक सप्ताह में तीसरा बड़ा सड़क हादसा

गौरतलब है कि इसी स्थान पर पिछले एक सप्ताह में यह तीसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले हुए दो हादसों में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं.

स्थानीय ग्रामीणों ने इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और सुरक्षा इंतजाम किए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थान और भी कई जिंदगियों को निगल सकता है.

ढेरा फाटक अब स्थानीय लोगों के बीच “मौत का मोड़” बन चुका है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और इस खतरनाक स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कार्रवाई कब करेगा?

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Tags: Bahoriband Accident CaseDhera Phatak Accident SpotKatni Road Accident NewsMP Dangerous Road Point
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