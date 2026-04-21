कागजों में विकास, जमीन पर हकीकत; 15 साल से नहीं बनी आंगनवाड़ी भवन की बिल्डिंग

Katni Anganwadi Crisis: कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र के जंगलों में बसे खुसरा गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जो आज भी ग्रामीण विकास की हकीकत बयां कर रही है. आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है. गांव में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बेहद दयनीय है. यहां बच्चों और महिलाओं के लिए बनाई जाने वाली आंगनवाड़ी भवन की बिल्डिंग बीते 15 वर्षों में भी नहीं बन पाई है. मजबूरी में केंद्र का संचालन एक मिट्टी के कच्चे मकान में किया जा रहा है.

गर्भवती महिलाओं को करना पड़ा परेशानी का सामना

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई बार संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. कच्चे मकान में चल रहे इस केंद्र में न तो पर्याप्त जगह है और न ही जरूरी सुविधाएं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

यह मामला एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने वर्षों बाद भी गांव में एक बुनियादी आंगनवाड़ी भवन तक क्यों नहीं बन पाया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

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