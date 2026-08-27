Home > मध्य प्रदेश > Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल

Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल

Karni Sena Ujjain Violence : आरोपियों की ओर से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. कई गाड़ियों के कांच टूटे हैं. हालात को देखते हुए इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 12:34:44 PM IST

Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल
Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल


Karni Sena Ujjain Violence : मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मामूली विवाद में करणी सेना के 2 गुट आपस में भिड़ गए. शुरुआती मारपीट बाद में हिंसा में तब्दील हो गई. हिंसक वारदात में यानी पिटाई के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं.  जिन दो युवकों की जान गई, उनमें पहला राहुल उर्फ विजय प्रताप और दूसरे का नाम जितेंद्र है.  लक्की ढाबा पर दोनों लोगों की हत्या हुई, घायलों में शक्ति सिंह और पप्पू जाट का नाम शामिल है. आखिर ऐसे हालात क्यों बने? इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है.

पूरा मामला उज्जैन जिले के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कानिपूरा का है.  थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने मीडिया को बताया कि करणी सेना के 2 गुट लक्की ढाबा पर खाना खा रहे थे. इस दौरान कोई पुराना विवाद भी सुलझाया जा रहा था. बातचीत के दौरान गर्मागर्मी की नौबत आ गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते राहुल दरबार ने शक्ति सिंह पर हमला बोल दिया. इससे ढाबा पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया. 

You Might Be Interested In

15 लोगों ने बोला था राहुल दरबार पर हमला

शक्ति सिंह ने राहुल दरबार को देख लेने की धमकी दी और कुछ देर बाद 15 लोगों के साथ लौटा. इन सबने मिलकर राहुल दरबार और जितेंद्र का इतना मारा कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, इनमें 2 लोग घायल हुए. घायलों में से एक पप्पू जाट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इस विवाद और हिंसक वारदात में आरोपी शक्ति सिंह भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। पुलिस ने कहा कि पांच लोगों पर नामजद एफआईआर है, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं. 

विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

इस हिंसा में जान गंवाने वाले राहुल दरबार के मामा हेमंत सिंह चौहान का कहना है कि बुधवार (26 अगस्त, 2026) को रात में 11 बजे शक्ति सिंह का फोन आया था. इसमें आवाज आ रही थी कि तुम लोग अपने भांजे को बचा लो. हेमंत का यहां तक कहना है कि शक्ति सिंह ने उकसाने के लिए भांजे को चांटा मारा. वहीं, इसके बदले में मेरे भांजे ने चम्मच से उसे मार दिया. हेमंत का आरोप है कि शक्ति सिंह इसके बाद भूमाफिया सोनू बंजारा को लेकर आया, जिसे विधायक चिंतामणि मालवीय का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनू बंजारा की गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था। आरोपियों के पास चाकू और तलवार थे. राहुल के दोस्त को मारकर झाड़ियों में फेंक दिया.

Tags: home-hero-pos-1Ujjain News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026
Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल
Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल
Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल
Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल