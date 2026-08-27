Ujjain News: उज्जैन में भिड़े करणी सेना के गुट, 15 लोगों ने बोला तलवारों से हमला, 2 की मौत-कई घायल

Karni Sena Ujjain Violence : मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मामूली विवाद में करणी सेना के 2 गुट आपस में भिड़ गए. शुरुआती मारपीट बाद में हिंसा में तब्दील हो गई. हिंसक वारदात में यानी पिटाई के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. जिन दो युवकों की जान गई, उनमें पहला राहुल उर्फ विजय प्रताप और दूसरे का नाम जितेंद्र है. लक्की ढाबा पर दोनों लोगों की हत्या हुई, घायलों में शक्ति सिंह और पप्पू जाट का नाम शामिल है. आखिर ऐसे हालात क्यों बने? इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है.

पूरा मामला उज्जैन जिले के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कानिपूरा का है. थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने मीडिया को बताया कि करणी सेना के 2 गुट लक्की ढाबा पर खाना खा रहे थे. इस दौरान कोई पुराना विवाद भी सुलझाया जा रहा था. बातचीत के दौरान गर्मागर्मी की नौबत आ गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते राहुल दरबार ने शक्ति सिंह पर हमला बोल दिया. इससे ढाबा पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया.

15 लोगों ने बोला था राहुल दरबार पर हमला

शक्ति सिंह ने राहुल दरबार को देख लेने की धमकी दी और कुछ देर बाद 15 लोगों के साथ लौटा. इन सबने मिलकर राहुल दरबार और जितेंद्र का इतना मारा कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, इनमें 2 लोग घायल हुए. घायलों में से एक पप्पू जाट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इस विवाद और हिंसक वारदात में आरोपी शक्ति सिंह भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। पुलिस ने कहा कि पांच लोगों पर नामजद एफआईआर है, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं.

विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

इस हिंसा में जान गंवाने वाले राहुल दरबार के मामा हेमंत सिंह चौहान का कहना है कि बुधवार (26 अगस्त, 2026) को रात में 11 बजे शक्ति सिंह का फोन आया था. इसमें आवाज आ रही थी कि तुम लोग अपने भांजे को बचा लो. हेमंत का यहां तक कहना है कि शक्ति सिंह ने उकसाने के लिए भांजे को चांटा मारा. वहीं, इसके बदले में मेरे भांजे ने चम्मच से उसे मार दिया. हेमंत का आरोप है कि शक्ति सिंह इसके बाद भूमाफिया सोनू बंजारा को लेकर आया, जिसे विधायक चिंतामणि मालवीय का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनू बंजारा की गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था। आरोपियों के पास चाकू और तलवार थे. राहुल के दोस्त को मारकर झाड़ियों में फेंक दिया.