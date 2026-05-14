Jija-Saali: पतियों की अदला-बदली! मजे के लिए सुहाग बांटने चलीं दो बहने; अब जीजा के साथ मनाएंगी सुहागरात

Jija-Saali Husband Swapping: हाल ही में मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपको शर्म आ जाएगी. दरअसल, MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के सामने एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, वहीं अब ये मामला हर तरफ सुर्ख़ियों में है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस मामले को शुरू में एक महिला के कथित अपहरण के तौर पर दर्ज किया गया था, वो असल में एक नहीं, बल्कि दो आपस में जुड़ी प्रेम कहानियों का मामला निकला. जी हाँ! सुनवाई के दौरान, दो सगी शादीशुदा बहनों ने अपने पतियों की अदला-बदली करने की इच्छा ज़ाहिर की. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों शादीशुदा बहनों के बच्चे भी हैं.

जीजा में दिखता है वाइल्ड एनिमल

बता दें कि दोनों बहनों ने बिना हिचकिचाए कोर्ट के सामने कहा कि वो अब अपने मौजूदा पतियों के साथ नहीं रहना चाहतीं. बल्कि उन्होंने एक-दूसरे के पतियों के साथ रहने का फैसला लिया. छोटी बहन ने बताया कि वो अपने जीजा में रोमांटिक तौर पर दिलचस्पी रखती है, जबकि बड़ी बहन ने अपने जीजा के साथ रहने की इच्छा ज़ाहिर की. अपने फैसले में, कोर्ट ने Habeas Corpus याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि यह मामला अपहरण का नहीं है.

अपहरण के लगे आरोप

बता दें कि दतिया के रहने वाले गिरिजा शंकर ने MP हाई कोर्ट में Habeas Corpus याचिका दायर की. अपनी याचिका में, उन्होंने सीधा-सीधा आरोप लगाया कि मायाराम जो दतिया का ही रहने वाला है उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर रखे हुए है. याचिकाकर्ता को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट के दखल से उनकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएँगे. Habeas Corpus याचिका पर कार्रवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें पुलिस को महिला को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया.

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फिर बहनों ने उगला सच

पुलिस महिला को कोर्ट में ले आई लेकिन, जज के सामने पेश होने पर, उसने खुलासा किया कि उसका अपहरण बिल्कुल भी नहीं हुआ था. इसके बजाय, उसने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से मायाराम के साथ रह रही है और यह कि मायाराम कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना जीजा है. उसने कोर्ट को आगे बताया कि उसने अपने पति से तलाक के लिए पहले ही अर्जी दे दी है और अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी बहन के पति के साथ बिताना चाहती है.

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