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क्या है गातला प्रथा? जिसकी पूजा में चढ़ती है शराब और बलि; आदिवासी समुदाय की सदियों पुरानी मान्यता हैरान कर देगी

MP Gatla Tradition: गातला का मतलब है पत्थर पर उकेरी गई स्मृति-प्रतिमा. आदिवासी समुदाय में किसी परिजन की मृत्यू के बाद यदि वह सपने में आकर अपनी स्थापना की इच्छा जातात है, तो उसकी पत्थर की प्रतिमा बनवाकर खेत की मेंड़, घर के बास या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित की जाती है.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 11:10:12 PM IST

क्या है गातला प्रथा? जिसकी पूजा में चढ़ती है शराब और बलि
क्या है गातला प्रथा? जिसकी पूजा में चढ़ती है शराब और बलि


Jhabua Tribal Culture: भारत की आदिवासी संस्कृति अपनी अनोखी परंपराओं, मान्यताओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है. इन्हीं परंपराओं में से एक है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की गातला प्रथा, जो सदियों से आदिवासी समाज की आस्था और पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक बनी हुई है. यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने दिवंगत परिजनों की यादों को जिंदा रखने का अनोखा तरीका भी है. 

मान्यता है कि जब परिवार का कोई दिवंगत सदस्य सपने में आकर स्वयं को स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करता है, तब उसकी याद में पत्थर पर उसकी आकृति उकेरकर गातला बनाया जाता है. इसके बाद पूरे गांव की मौजूदगी में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उसकी स्थापना की जाती है. 

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क्या है गातला प्रथा?

गातला का मतलब है पत्थर पर उकेरी गई स्मृति-प्रतिमा. आदिवासी समुदाय में किसी परिजन की मृत्यू के बाद यदि वह सपने में आकर अपनी स्थापना की इच्छा जातात है, तो उसकी पत्थर की प्रतिमा बनवाकर खेत की मेंड़, घर के बास या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित की जाती है. समुदाय इसे अपने पूर्वजों का प्रतीक मानकर देवतुल्य सम्मान देता है.

गांव में होता है उत्सव जैसा माहौल

गातला लगाने के दौरान पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल होता है. इस दौरान समुदाय के लोग ढोल बजाते हैं, महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और इन मूर्तियों की पूजा अर्चना के साथ भोग-धार लगाया जाता है. भोग का मतलब पशु-बलि से है और धार यानी शराब की धार. आदिवासी समुदाय की एक दूसरी जाति है, जिसे पटलिया कहा जाता है, जो मांस-मदिरा से दूर रहती है और शराब की जगह घी और पशु बलि के स्थान पर मिठाई का उपयोग करते हैं. इस जाति को भगत भी कहा जाता है.

सदियों से चली आ रही है प्रथा

आदिवासियों में गातला प्रथा कब से प्रचलित है, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है. मगर समाज सुधारक मानते हैं कि ये प्रथा आदि अनादि काल से चली आ रही है. माना जाता है कि जब से आदिवासी समुदाय की उत्पत्ति गई है, तब से इस समुदाय के लोग इस प्रथा को बदस्तूर निभाते आ रहे हैं. गातला को देव तुल्य माना जाता है. यही कारण है कि होली, दीपावली और फसल की पहली कटाई पर इनकी धूमधाम से पूजा-अर्चना की जाती है. आदिवासी समुदाय के लोग गातला से मन्नत भी मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर उत्सव भी मनाते हैं.

Tags: Madhya PradeshTribalCulture
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